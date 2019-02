Raffaella Fico/ “Mi sono rifatta il seno ma sono contro gli eccessi, haters cattivi ma ci passo sopra”

Raffaella Fico era ospite a Storie Italiane per parlare del tema della chirurgia estetica e dei “ritocchini”. L’ex concorrente del Grande Fratello finisce spesso e volentieri nel mirino degli haters, ed ogni qualvolta pubblica una foto sui proprio social, arrivano i classici commenti taglienti: «Io chirurgia estetica non ne ho fatta – spiega la soubrette – a parte il seno ritoccato. Le foto che pubblico sono un po’ modificate con le app, e poi c’è il make up. C’è chi ti attacca sul web e chi ti sostiene: anche quando pubblico foto con la figlia e con il mio compagno, arrivano critiche». La Fico aggiunge: «Sono ormai 11 anni che mi arrivano critiche, ma mi scivolano addosso. A volte ci rimango male perché sono commenti molto negativi ma poi passa… quando sei un personaggio pubblico sai che sei esposta e lasci correre». Su chi la critica dicendole che è cambiata in maniera forse eccissiva dall’inizio della sua carriera ad oggi, la Fico risponde così: «Oggi sono una donna, è normale che se confrontiamo le foto con quando ero una ragazzina vi siano delle differenze».

RAFFAELLA FICO “MI SONO RIFATTA IL SENO”

La Fico ha deciso di rifare il seno perché lo riteneva troppo piccolo e per stare meglio con se stessa: «Ho rifatto il seno perché ero troppo piccolo – spiega – a me non piaceva, e quando l’ho fatto mi sono sentita molto meglio. Sono a favore della chirurgia – prosegue – ovvio che non mi piacciono gli eccessi». Secondo la Fico è vero che a volte si fanno interventi chirurgici perché il mondo della televisione ti “obbliga” a farli, ma spesso e volentieri si finisce sotto i ferri «solo per star bene con se stessi, indipendentemente dal lavoro». In studio una donna, ex modella, che è rimasta completamente sfigurata in volto, a causa di un intervento maldestro con il laser: «Avevo 39 anni all’epoca, volevo correggere dei problemi, dei residui di acne – racconta – e mi sono confidata con un medico rinomato e specializzato di cui mi fidavo: volevo solo un piccolo miglioramento della pelle». La donna ha subito 42 interventi post-chirurgia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA