Riccardo Signoretti vs Mediaset: “Barbara d’Urso bullizzata”/ “Insulti mostrati a tutti all’Isola dei Famosi”

Uno degli argomenti più delicati toccati nella puntata dell’Isola dei Famosi in onda ieri su Canale 5 è stato il duro e offensivo messaggio scritto da John Vitale nei confronti della conduttrice Barbara d’Urso. Alessia Marcuzzi ha usato toni duri per il concorrente, che a suo dire dovrebbe essere squalificato. Subito dopo, si è scatenato nella rete un forte dibattito sull’argomento, che ha coinvolto anche Riccardo Signoretti. Il direttore di Nuovo, ospite fisso della d’Urso, ha trovato di cattivo gusto la messa in onda delle frasi più offensive del messaggio di Vitale contro la conduttrice di Pomeriggio 5. Così, attraverso il suo profilo Instagram, ha reso nota la sua idea in merito. “BARBARA D’URSO BULLIZZATA DALLA SUA STESSA RETE” è l’esordio della sua lunga riflessione, che continua “Ieri sera all’Isola dei famosi è stato trattato il caso dei post con gli insulti a Barbara d’Urso pubblicati da un aspirante concorrente non famoso. Per argomentare la ramanzina hanno pensato bene di mostrare in video quegli insulti, con tanto di evidenziatore giallo sulle frasi più volgari” scrive.

Riccardo Signoretti: “Mostrati gli insulti alla d’Urso a milioni di spettatori”

Riccardo Signoretti allora continua: “Prima della puntata li aveva letti qualcuno sul web, da ieri sera sono stati diffusi a una platea di milioni di telespettatori (2,4 milioni per la precisione: decisamente meno rispetto al passato, ma comunque parecchia gente). Non bastava strigliare l’aspirante isolano senza mostrare nel dettaglio il contenuto dei post offensivi?” Per il noto giornalista, si è trattato di una decisione molto discutibile da parte di Mediaset, perché “decidere a tavolino di dare massima diffusione a certe volgarità contro una “colonna” della stessa azienda mi pare poco corretto e forse anche sospetto.” Così spera nell’intervento di Striscia La Notizia per chiarire il tutto: “Chissà se Striscia, in questi giorni giustamente molto attenta al conflitto d’interessi a Sanremo, vorrà occuparsi anche di certi conflitti più vicini agli studi di Cologno…”





