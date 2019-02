Roger Garth contro Taylor Mega, Pomeriggio 5/ “Ha fatto la vittima, una ex tossica non sta con uno che…”

Taylor Mega non è una tutta tacco e passarelle e su Instagram è una vera e proprio star, con più di un milione di follower. A dispetto del nome, Taylor viene dal Friuli, da una famiglia di allevatore di tacchini. Lei confida di essere abituata al lusso: “Non mi piego nemmeno le mutande…”, rivela. Al fianco della sorella minore si è data da fare, mettendo su un marchio di costumi da bagno. La Mega ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo e, nonostante l’eliminazione fulminea, potrebbe pure farcela. A Pomeriggio 5 si è parlato anche di lei, in onda con Barbara d’Urso (e le sue difficoltà di parlarne per via delle recenti esternazioni di John Vitale). Nel corso dell’appuntamento di ieri, Taylor Mega ha “risposto” a Roger Garth, negando di avere in programma degli eventi a breve (il 14 febbraio avrebbe firmato il contratto con una agenzia che aveva già prenotato una serata in Costa Azzurra). “Io sono abituata ad essere giudicata, ma sono una ragazza vera!”, aveva replicato lei ancora in Honduras.

Pomeriggio 5, Roger Garth contro Taylor Mega

“Ha fatto la vittima ed ha cercato di uscirne bene. Una che è una ex tossica, non sta con una persona che…”, replica Roger Garth in collegamento: “Lei stessa per sua ammissione ha detto che sapeva che potevano uscire delle voci sul suo conto e per paura ha anticipato”. Roger Garth confida anche di non avere espresso giudizi su Taylor Mega: “Ho solo riportato una voce, una cosa che so!”. Roberta Beta cerca di difendere l’influencer: “Personalmente penso che il fatto che sia stata eliminato abbia permesso a Taylor Mega di fare la sua Isola e di uscirne bene”. “È uscita esattamente come è uscita Roberta Beta nel 2000”, ha replicato il modello decisamente in odore di “acidità”. Ed infatti per dovere di “cronaca”, l’ex gieffina è stata eliminata dal Grande Fratello Vip dopo pochissime settimane dall’esordio. Di seguito l’argomento Isola dei Famosi si è spostata su Alda D’Eusanio e la gaffe nei confronti di Demetra Hampton.

