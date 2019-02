Sara Affi Fella è fidanzata? / Segnali di riavvicinamento a Vittorio Parigini, lei chiarisce sui social

Da quando è tornata sui social, Sara Affi Fella è nuovamente al centro del gossip. In tanti si chiedono soprattutto se l’ex tronista di Uomini e Donne abbia davvero superato il brutto periodo che è seguito allo scandalo scatenatosi nello studio di Canale 5 e se ora ci sia un uomo speciale al suo fianco. Una domanda, quest’ultima, che nasce soprattutto dopo gli ultimi gossip che vorrebbero la Affi Fella nuovamente vicina al calciatore del Torino, Vittorio Parigini. Nelle ultime ore, prima uno poi l’altro hanno postato, attraverso le Instagram Stories, una canzone di Ultimo, seguita poi dal messaggio di Sara “Tu sai”. Molti hanno inteso il messaggio dedicato proprio a Parigini ma al momento non vi sono altri indizi a conferma di un ritorno di fiamma dei due. Anzi, a chiarire la questione arriva proprio Sara.

SARA AFFI FELLA ROMPE IL SILENZIO E PARLA ANCHE DI AMORE

Nelle ultime ore, Sara Affi Fella ha deciso di rispondere su Instagram ad alcune domande da parte dei suoi follower. Tra queste, qualcuno le ha chiesto anche se è fidanzata. La risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne? Un secco “no”. Altre però le domande alla quale Sara ha risposto. “Sto bene. – ammette – Progetti per il futuro? Si, uno solo. Laurearmi in tempo.” E ancora in merito alla sua salute: “Si ho avuto un intervento, adesso sto bene. – e ancora Se sono Felice? Tanto. – infine – Il periodo in cui sono stata cybelbullizzata? Il più brutto della mia vita”. Queste le rivelazioni della Affi Fella che al momento ammette di essere impegnata in tutto e per tutto negli studi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA