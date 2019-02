SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE/ Su Italia 1 il film con Robert Downey Jr. (oggi, 1 febbraio 2019)

NEL CAST ANCHE JUDE LAW

Il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 1 febbraio 2019 alle ore 21,25. Si tratta di un titolo cinematografico a metà strada fra avventura, giallo, commedia e thriller, realizzato nel 2011 e prodotto tra Regno Unito e Stati Uniti. Tratto dal personaggio creato dalla penna di Arthur Conan Doyle e dalla sceneggiatura di Kieran Mulroney e Michele Mulroney, il film è stato diretto da Guy Ritchie. Il cast vede come protagonista principale la star Robert Downey Jr., candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista per il film Tropic Thunder, ed è noto anche per The Singing Detective, Kiss Kiss Bang Bang e Iron Man. È affiancato dal britannico Jude Law, a sua volta candidato all’Oscar per Il talento di Mr. Ripley e Ritorno a Cold Mountain. Nel cast ci sono anche Noomi Rapace, Jared Harris, Stephen Fry, Paul Anderson e Kelly Reilly. Ma ecco nel detaglio la trama del film.

SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Sherlock Holmes – Gioco di ombre fa seguito a quella di Sherlock Holmes, ossia del capitolo precedente della serie cinematografica. Il film è ambientato verso la fine dell’Ottocento, con Sherlock che scopre chi avrebbe causato una lunga serie di attentati anarchici in Europa. Si tratta di James Moriarty, che poco dopo ucciderà Irene Adler, la fidanzata di Holmes. Quest’ultimo incontra la bella Simza, il cui fratello Renè è stato rapito. Sherlock salva la vita a Simza in un agguato e incontra il temibile Moriarty, che vuole ammazzare lui, Watson e la moglie. Holmes riesce a salvare la coppia in tempo e si reca a Parigi per trovare Simza. Subito dopo, nella capitale francese muoiono numerosi industriali per un attentato. Moriarty cattura Sherlock, che scappa con l’aiuto di Watson e viene salvato miracolosamente grazie ad un siero. Durante una cerimonia, Moriarty e Holmes si sfidano in un match di scacchi alla cieca. Il nemico vuole far scoppiare la guerra per arricchire i fabbricanti di armi, ma subisce gravi danni economici e tenta di uccidere Holmes. Dopo una cruenta battaglia, Holmes ricompare dal nulla nella stanza di Watson.

