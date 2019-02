STAI LONTANA DA ME/ Su Rai 3 il film con Ambra Angiolini (oggi, 1 febbraio 2019)

NEL CAST ENRICO BRIGNANO

Stai lontana da me, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 1 febbraio 2019 alle ore 21,15. Per la prima serata di questo venerdì 1 febbraio 2019, Rai 3 sarà dedicata ad un film italiano di genere commedia sentimentale. La pellicola è stata diretta da Alessio Maria Federici, che ne ha curato anche la sceneggiatura. Il protagonista principale è il comico e showman Enrico Brignano, già visto in Si fa presto a dire amore, Un’estate al mare, Ex – Amici come prima! e Poveri ma ricchi. Inoltre, ha doppiato il pupazzo Olaf nel film d’animazione Frozen – Il regno di ghiaccio. È affiancato da Ambra Angiolini, diventata famosa grazie a Non è la Rai e apprezzata nei titoli Saturno contro, Immaturi, Mai Stati Uniti e Al posto tuo. Il cast è completato da Anna Galiena, Giampaolo Morelli, Fabio Troiano, Giorgia Cardaci e Michela Andreozzi. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

STAI LONTANA DA ME, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Stai lontana da me è incentrata sulla figura dell’apprezzato consulente di coppia Jacopo Leone. Quest’ultimo è capace di risolvere numerose situazioni di coppia, comprese le più intricate, ma non riesce a risolvere la sua. Ai tempi della scuola, la sua vecchia compagna di classe Simona gli ha inflitto una maledizione per averla tradita. Da quel momento in poi, tutte le donne di Jacopo hanno subito clamorosi incidenti. Qualcosa potrebbe cambiare quando il consulente incontra la bella Sara, per la quale scocca il colpo di fulmine. I due si fidanzano, ma dopo tante sfortune lei lo lascia perché teme di essere stata tradita. Jacopo vuole consolarsi dai genitori, che nel frattempo si sono separati da diversi anni a sua insaputa. Decide, dunque, di andarsene su un’isola greca con soli sette abitanti anziani e di genere maschile. Incontra casualmente Simona, che sceglie di non maledirlo più. Quindi, viene a sapere che Sara sarebbe voluta tornare con lui e torna in Italia. Una vicina va a dirgli che Sara sta per sposarsi, ma si rivela una notizia falsa. Alla fine, Jacopo e Sara possono finalmente coronare il loro sogno d’amore.

