SUPERBRAIN, LE SUPERMENTI / Anticipazioni 1° febbraio: Simona Ventura, Nancy Brilli e Max Giusti in giuria

Venerdì 1 febbraio alle 21:25, Raiuno trasmette il quarto ed ultimo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana. Paola Perego, affiancata da Francesco Paolantoni, presente le ultime sei supermenti che, questa sera, proveranno a sfidare i limiti del proprio cervello lanciandosi in attività straordinarie. Anche nell’ultima puntata, a giudicare le sfide delle supermenti saranno tre giudici speciali che, al termine delle sei sfide, sceglieranno le tre performance migliori tra le quali, poi, il pubblico sceglierà il vincitore. Chi ci sarà, dunque, in giuria? Simona Ventura che torna in Rai prima del suo debutto come conduttrice della nuove edizione di The Voice of Italy, l’attrice Nancy Brilli e l’attore e conduttore Max Giusti.

SUPERBRAIN, LE SFIDE DELLA SERATA

Nella puntata di questa sera, per la sfida di un ragazzino di 12 anni, lo studio di Superbrain si trasformerà in una foresta di palloncini: la supermente dovrà memorizzare un percorso illuminato e poi riuscire a individuare solo i palloncini gonfiati ad elio e lasciarli volare. Toccherà, poi, ad un operatore faunistico che dovrà riconoscere, ascoltandone il verso, la specie di 6 anfibi anuri (rane, rospi e raganelle) su 5o. Un altro protagonista dovrà poi individuare l’unico numero che differenza due riquadri apparentemente identici, contenenti prima 1.000 e poi addirittura 1.500 numeri. Un’altra concorrente mettere in ordine di altezza, altezza dal più basso al più alto, dieci persone scelte tra il pubblico. E ancora, un futuro dentista dovrà associare a 20 modelle il proprio sorriso.

IL TORNEO INTERNAZIONALE

Nell’ultima puntata, nel torneo internazionale in cui si sfidano le supermenti che hanno partecipato alle edizioni italiane e quelli di altri paesi, si sfideranno l’italiano Giuseppe Polone, il 72enne “matematico di strada”, e l’ingegnere spagnolo Martin Lopez. I due dovranno misurarsi con il “Quadro Magico”. Vincerà lo sfidante che, per primo, individuerà i numeri giusti. Infine, per lo spazio “ExtraBrain”, Paolantoni nella rubrica “ExtraQuark” presenterà un concorrente in grado di misurare la temperatura dell’acqua col corpo. Diversamente dalle sfide delle altre supermenti, con ExtraQuark, il divertimento non mancherà.



