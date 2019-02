Taylor Mega sacrificata all’Isola dei Famosi 2019?/ Il canna-gate di Francesco Monte cancellato un anno dopo..

Taylor Mega vittima o carnefice di questa Isola dei Famosi 2019? Il pubblico si divide all’indomani dell’eliminazione dell’influencer dal reality ma non sa ancora bene specificare e spiegare quello che ha visto ieri sera. L’influencer è arrivata accompagnata da mille polemiche da chi le ha dato della escort in studio a chi ha mostrato il suo video in cui annunciava il ritorno a casa in tre settimane, fatto sta che non è stata subito simpatica al pubblico anche se ieri sera la conduttrice e le sue opinioniste hanno ammesso di aver cambiato un po’ idea su di lei. Forse l’apparenza inganna e coloro che la seguono non hanno tutti i torti nell’essere affezionati a lei. Fatto sta che prima di uscire la bella Taylor Mega è stata usata per ripulire l’immagine del programma dal famoso canna-gate che è tornato di moda proprio in questi giorni dopo il ritorno di Eva Henger da Barbara d’Urso e della denuncia di Francesco Monte.

LE PAROLE DI TAYLOR MEGA

Sono molti quelli che pensano che Taylor Mega sia stata usata proprio per questo e, prima di uscire, sia diventato agnello sacrificale dell’Isola dei Famosi. L’influencer ha ammesso di aver fatto uso di droghe, di non averne mai parlato con nessuno ma di essere uscita dal tunnel da sola ormai mesi fa. Proprio in virtù di questo ha avuto modo di parlare con la madre che le ha fatto notare di essere rimasta in silenzio ma di essersi accorta di tutto. Sicuramente non è davvero un bell’esempio tanto che Alba Parietti invita tutti a parlare di più con i propri figli e viceversa. In molti hanno apprezzato questa rivelazione ma si sono accorti che non era proprio necessaria visto che l’influencer avrebbe lasciato il programma di lì a poco. E’ stato solo un modo per spremerla al massimo e lavare via l’ombra lasciata da Francesco Monte? In molti pensano di sì sicuri che adesso l’argomento verrà sviscerato in altri programmi televisivi.

