The Good Doctor/ Anticipazioni puntate 1° febbraio: un grave errore compromette la carriera di Shaun (Replica)

Venerdì 1° febbraio, in prima serata, Raidue trasmette gli ultimi tre episodi della prima stagione di The Good Doctor. Dopo il grande successo ottenuto su Raiuno, in vista della messa in onda degli episodi della seconda stragione che saranno trasmessi prossimamente, Raidue che continua a puntare su serie tv originali e di genere diverso, ha regalato al proprio pubblico le repliche delle avventure professionali e personali di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, affetto da autismo e Sindrome del savant che, per la specializzazione, decide di lasciare la propria casa e trasferirsi nella California del Sud dove, grazie alla propria generosità ed emotività, riesce a conquistare non solo la fiducia dei pazienti, ma anche quella dei colleghi. Quelli che vanno in onda questa sera sono gli episodi del finale di stagione. Cosa accadrà? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

THE GOOD DOCTOR: L’ERRORE DI SHAUN

Nel primo episodio della serata, dal titolo “Sacrificio d’amore”, Shaun, Claire e Alex assistono Melendez alle prese con uno dei suoi primi pazienti, Hunter che, dopo essere rimasto paralizzato in seguito ad un incidente avvenuto dieci anni prima, accusa dei forti dolori alla colonna vertebrale. L’uomo deve decidere se sottoporsi o meno ad una delicata operazione chirurgica che potrebbe anche costargli la vita. Prima di decidere, però, chiede consiglio proprio a Shaun. Andrews consulta uno specialista dell’infertilità che gli parla della possibilità di un’operazione chirurgica, anche se c’è il rischio d’impotenza. Nel secondo episodio dal titolo “Il prezzo del sorriso”, Shaun e Alex si occupano di Gretchen, una ragazzina affetta da sindrome di Mobius, che non le consente di sorridere. Andrews contatta uno specialista, ma Shaun è contrario all’operazione. Nel terzo ed ultimo episodio della serata e della prima stagione dal titolo “Veri amici”, Glassman rivela a Shaun di avere un glioma inoperabile e diciotto mesi di vita. Su insistenza di Shaun, Gassman decide di sottoporsi ad un ulteriore controllo scoprendo così che, in realtà, gli restano solo quattro mesi di vita.

