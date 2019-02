Uomini e Donne / Angela Di Iorio ha trovato l’amore? Il pubblico dalla sua parte: “Ha ragione!” (Trono Over)

Angela Di Iorio è tornata nello studio di Uomini e Donne nonostante la scorsa settimana avesse annunciato il suo ritiro. La dama del trono Over sembra aver trovato un uomo che corrisponde ai suoi desideri in Beniamino, cavaliere arrivato in studio proprio per conoscerla. Angela ha deciso di conoscerlo e frequentarlo nel corso dei prossimi giorni e chissà che non possa essere proprio lui l’uomo che riuscirà a conquistarla e a portarla con sé fuori dallo studio di Uomini e Donne. E se all’inizio tutti sembravano essere contro Angela, ad oggi la dama inizia ad ottenere molti consensi. C’è chi infatti sul web scrive: “Io ho l’età di Angela e sto dalla sua parte. La vogliono far passare per una che cerca l’uomo pieno di soldi, ma non è così. Dopo una vita, magari di sacrifici, che male fa voler vivere il resto degli anni in tranquillità? Gianni e Tina spesso offendono gratuitamente le persone!”

IL PUBBLICO DALLA PARTE DI ANGELA DI IORIO

È chiaro che l’iniziale antipatia nei confronti di Angela Di Iorio si sta trasformando per molti in simpatia. La dama acquista consensi ma non quello di Gianni Sperti che continua ad avere un pensiero ben preciso su di lei. “Angela è una persona avida, arrivista e classista! – ha ammesso l’opinionista al noto magazine di Uomini e Donne, per poi aggiungere – Ha solo un’incolmabile voglia di sistemarsi economicamente. Non le importa con chi e non le importa provare alcun sentimento. Le interessa migliorare la sua posizione in modo da poter vivere agiatamente.” Angela riuscirà nel corso delle prossime puntate a far cambiare idea sia a Gianni che a Tina Cipollari? Difficile ma non impossibile.

