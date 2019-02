Uomini e Donne/ Le scelte in prima serata: Maria De Filippi svela un nuovo retroscena! (Trono Classico)

Ormai abbiamo la data ufficiale della messa in onda delle scelte di Uomini e Donne. Lo speciale in prima serata prenderà il via il 15 febbraio, a partire dalle 21.10 su Canale 5 e andrà avanti per 3 serate. Ciò vuol dire che la prima sarà dedicata a Teresa Langella, la seconda a Lorenzo Riccardi e la terza verrà divisa tra Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Quello che tuttavia in molti si chiedono è se le scelte dei primi due siano state già registrate. Teresa Langella e Lorenzo hanno annunciato il loro “ritiro” dallo studio già da qualche settimana, eppure ad oggi, come svelano le indiscrezioni del vicolodellenews, non hanno ancora registrato la villa né tantomeno la scelta vera e propria. Pare, infatti, che al momento siano in pausa e siano quindi in attesa del “via” da parte della redazione di Uomini e Donne.

MARIA DE FILIPPI SVELA L’ULTIMA INDISCREZIONE SULLA SCELTA

Questo perché, come svelato anche da Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, la redazione vuole evitare che ci sia la diffusione di spoiler su chi sia la scelta di ogni protagonista. Questo potrebbe, infatti, compromettere la buona riuscita dello speciale in prima serata, cosa che si cercherà di evitare, registrando a soli pochi giorni dalla messa in onda. Questo sembra quindi confermare che nessuno dei tronisti ha ancora fatto la sua scelta. Intanto ieri, Giulia De Lellis ha iniziato a registrare alcune scene che andranno in onda proprio durante lo speciale e ha fatto una mezza confessione, poi interrotta, su Teresa Langella. “Oggi siamo alla prima prima puntata, con le prime clip, i primi spezzoni, senza che spoilero troppo… Anche se sapete, che Teresa è quasi…” qui Giulia si interrompe. Avrà voluto dire che Teresa è quasi pronta alla scelta?

