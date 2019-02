Aaron Nielsen/ Video: non lega con nessuno, è in pericolo? (Isola dei Famosi 2019)

Aaron Nielsen non emerge ancora all’Isola dei Famosi 2019, anche se vanno sottolineate alcune cose prima di fare qualsiasi discorso sul concorrente più silenzioso di quest’anno. Aaron infatti è solito stare per conto suo, prendere parte alle dinamiche del gruppo in modo quasi felino. Eppure il resto dei concorrenti sembra gradire la sua presenza, come ha dimostrato Marco Maddaloni che lo ha scelto come suo nuovo Pirata. E questo implica solo una cosa: lontano dalle telecamere, Nielsen riesce a farsi conoscere di più di quanto stia facendo il pubblico da casa. Non sappiamo molto di quello che gli sta accadendo nel reality e possiamo solo immaginare che come il judoka sia felice di poter stare fuori dalle dinamiche più pesanti di Playa Uva.

Aaron Nielsen, Isola dei Famosi 2019: diverse qualità, ma si deve guardare le spalle

L’Isola dei Famosi 2019 ha messo in luce diverse caratteristiche di Aaron Nielsen ed il resto dei concorrenti farebbero meglio a guardarsi le spalle. Abbiamo capito un po’ di più sul figlio di Brigitte Nielsen solo grazie alla scorsa diretta, quando ha fatto di tutto per resistere alle prove più difficili e non ha esitato a dire la sua per mandare fuori dal gioco chi secondo lui non meritava di rimanere ancora in gara. E’ un po’ una bomba ad orologeria, quel ragazzo così silenzioso da sembrare letale. Abbiamo capito che Marco Maddaloni ha una grossa influenza su di lui e lo dimostrano anche le attività che i due hanno svolto insieme durante questa settimana. Non sempre con esito positivo, come una pesca iniziata con le migliori intenzioni e poi conclusa con un bottino piuttosto scarso. Clicca qui per guardare il video di Aaron Nielsen e Marco Maddaloni. Il Naufrago però dimostra ancora una volta di avere l’occhio lungo: meglio tenersi come alleato il judoka, piuttosto che averlo contro.

La sua avventura è in pericolo?

L’Isola dei Famosi 2019 potrebbe essere un pericolo per Aaron Nielsen? Parliamo ovviamente della possibilità che possa crearsi un flirt fra il ragazzo e qualcuna delle Naufraghe. Nei giorni scorsi è stata mamma Brigitte Nielsen a prendere le difese del figlio, per tutelare la sua storia d’amore con la fidanzata Francesca, che di contro sembra essere sicura della sua fedeltà. Per ora le due donne sembrano aver ragione, tanto che Aaron fa fatica a legare con le Naufraghe in qualsiasi contesto. Meglio trovare amici uomini per il giovane concorrente, molto più utili ai fini del gioco rispetto che ad un flirt che potrebbe solo danneggiare la sua esperienza. Non dobbiamo quindi aspettarci grandi colpi di testa da Nielsen, l’equilibrato del gruppo. Purtroppo manca ancora quel piccolo passo in avanti che gli permetta di entrare nelle grande del pubblico da casa, che ancora non sembra conoscerlo così bene da salvarlo in caso di televoto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA