ABDELKADER MOHAMED GHEZZAL/ Alda D’Eusanio lo promuove: “gli do un bell’otto” (Isola dei Famosi 2019)

Abdelkader Mohamed Ghezzal non ha perso tempo conquistando subito il suo spazio all’Isola dei Famosi 2019. L’ex calciatore, infatti, è diventato immediatamente uno dei leader indiscussi del gruppo, capace di animare le dinamiche del reality e rendere tutto più divertente. Simpatico e senza peli sulla lingua, Ghezzal sta conquistando non solo la fiducia degli altri concorrenti e del pubblico, ma anche di Alda D’Eusanio che, nel dare i voti ai concorrenti, l’ha promosso a pieni voti considerandolo uno dei concorrenti più adatti a vivere con leggerezza un’avventura così forte come quella dell’Isola. “Trovo molto simpatico l’ex calciatore algerino, così virile e testosteronico, e come voto gli do un bell’otto”, ha detto l’opinionista al settimanale Oggi.

L’AMICIZIA CON MARINA LA ROSA

Sull’Isola dei Famosi 2019, Abdelkader Mohamed Ghezzal non ha legato solo con Marco Maddaloni con cui si diverte a prendere in giro le doti da pescatore di Paolo Brosio, ma anche con Marina La Rosa con la quale è nato un feeling speciale che ha fatto pensare anche ad altro. Non sono mancate, infatti, voci di un presunto flirt tra i due che, naturamente, sono state prontamente smentite. Marina, infatti, in Italia ha lasciato un marito e due figli. Tuttavia, tra i due l’alleanza diventa sempre più forte e non è da escludere che i due decidano di fare gruppo per cercare di arrivare insieme in fondo all’avventura in Honduras. Tra una battuta e un sorriso, i due trascorrono diverso tempo insieme. Entrambi con un carattere forte, sono pronti a sbaragliare la concorrenza degli altri naufraghi. Riusciranno a farlo insieme?

LA VITTORIA SI GHEZZAL SI ALLONTANA

Se fino alla settimana scorsa la vittoria di Ghezzal era quotata a 6,11, questa settimana, la quota si aza. L’ex calciatore, infatti, non è più tra i favoriti per vincere l’Isola dei Famosi 2019. Ad oggi, infatti, la favorita è Marina La Rosa che si conferma a 3,50, davanti a Paolo Brosio a 5,00 insieme alla star sele telenovelas Grecia Colmenares. Arrivato sull’Isola da una settimana, Stefano Bettarini sta già scalando la lavagna delle quote. La sua vittoria, infatti, vale quattro vole la scommessa. Seguono Kaspar Capparoni (a 5,50) e Marco Maddaloni (a 6,00), a 11,00 la vittoria di Jo Squillo o di Riccardo Fogli. Molto più lontani, invece, sono Aaron Nielsen e l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal a cui vittoria è quotata a 17,00. Chiudono Luca Vismara a 25,00, le sorelle Mihajlovic e Sarah Altobello quotate a 30,00.





