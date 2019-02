ALBA PARIETTI/ “Mi sto divertendo molto, con Alda D’Eusanio mi trovo a meraviglia” (Isola dei Famosi 2019)

Alba Parietti è tornata in tv nella vesti di opinionista de L’Isola dei Famosi 2019. Una partecipazione che la showgirl sta affrontando alla grande con la collega Alda D’Eusanio. Proprio dell’Isola dei Famosi la Parietti ha parlato durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 durante una puntata de “I Lunatici”, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio trasmessa questa settimana in diretta da Sanremo. Circa la sua presenza all’Isola, la Parietti ha parlato di Paolo Brosio: “Come se la sta cavando Brosio? E’ preoccupato per i bisognini di una naufraga. Questi uomini sono troppo fragili, bisogna trattarli con cura perché sono fatti di briciole”. Come sempre Alba è senza peli sulla lingua, ma non nasconde che questa avventura televisiva la sta affrontando davvero bene: “mi sto divertendo molto, ho trovato anche una D’Eusanio con cui ci stiamo trovando a meraviglia”.

Alba Parietti non è andata a Sanremo 2019

Dopo 27 anni consecutivi la showgirl non è nelle poltroncine delle prime file dell’Ariston, ma la cosa divertente che al suo posto ci sarà Valeria Marini. Inutile negare che la notizia è rimbalzata su tutti i social con la stessa Parietti che ha condiviso un post e alcuni commenti ironici sulla collega Marini. “Di Sanremo mi mancherà tutto: il palco, i cantanti da ascoltare e capire, giudicare, la sala stampa, l’Ariston, i miei amici giornalisti, fotografi, mi mancherà Vittorio e la Pignese, le ore piccole, il pubblico festante che aspetta l’autografo e la fotografia, il bagno di folla, l’energia, le signore impellicciate, il primo sole, i ravioli di boragine le puttanate dette a tarda notte, il gruppetto storico composto dagli addetti ai lavori,il mio posto oramai mio… di diritto. Da oltre 20 anni in prima fila” ha scritto la Parietti sui social, che ad un fan che la punzecchia sul fatto che la Marini le ha rubato il posto in prima fila risponde con grande ironia: “Mai alzarsi e lasciare libera la poltrona”.

Alba Parietti: “Simone Cristicchi è stato il migliore di questo Festival”

Al di là della “polemica” della poltrona in prima fila, Alba Parietti a “I Lunatici” ha parlato e commentato la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e anche le canzoni. Le sue preferite sono: Patty Pravo, la Bertè, Paola Turci, anche se il favorito della showgirl era Simone Cristicchi: “è il migliore di questo Festival, non c’è dubbio. Mi sarei aspettata un po’ di più sui testi, non sono stati curati come in altri anni”. Tra i preferiti della Parietti anche Daniele Silvestri, mentre è follemente innamorata di Loredana Bertè e del suo brano: “ha uno dei pezzi più forti in assoluto, l’ho trovata bene, in palla”. La showgirl si è pronunciato anche sui conduttori: “I presentatori mi sono piaciuti. Baglioni è stato l’idolo di tutta la mia vita, la Raffaele è la più brava che ci sia in Italia in assoluto. Hanno faticato un po’ all’inizio, ma ci sta, quel palco fa sempre effetto”



