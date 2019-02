ALDA D’EUSANIO/ “Non sarò mai più una donna felice, ma la mia è una rinascita” (Isola dei Famosi 2019)

Alda D’Eusanio è una delle indiscusse protagoniste dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. La conduttrice è tornata in prima serata come opinionista del reality show accanto ad Alba Parietti. Una partecipazione che la D’Eusanio considera come un Oscar alla carriera visto che all’età di 68 anni e dopo aver rischiato di morire è tornare alla ribalta nel piccolo schermo dopo diversi anni di assenza. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente, la conduttrice ha condiviso uno dei momenti più difficili della sua vita: “La prima volta sono morta con mio marito”. Ma poi è arrivato un secondo durissimo colpo: l’incidente e il bando dalla Rai. “La seconda volta sono morta quando mi ha investito un motorino, la terza quando mi hanno bandita dalla Rai” ha detto la conduttrice, che oggi non ha più alcuna paura: “Ora non ho più paura di niente, solo di deludere chi ha creduto in me”.

Alda D’Eusanio contro John Vitale

Alda D’Eusanio a L’Isola dei Famosi 2019 ne ha sempre una per tutti. Durante una delle ultime puntate la conduttrice si è scagliata contro John Vitale di Saranno Isolani per via del suo messaggio offensivo scritto per Barbara D’Urso. L’opinionista senza pensarci un attimo è intervenuta per dare dell’imbecille al naufrago criticando anche il comportamento. Anche Alba Parietti, riprendendo le parole di Alda, ha criticato duramente il naufrago precisando che certe offese non sono ammissibili. Sicuramente la partecipazione come opinionista a L’Isola rappresenta una rinascita per Alda come ha raccontato al settimanale Chi: “Il 24 gennaio, il giorno in cui è iniziata l’Isola, ho festeggiato il mio secondo compleanno perché nel 2002, in quella stessa data, sono stata investita da un motorino e sono finita in coma”.

Alda D’Eusanio: “La mia è una rinascita, non una rivincita”

Impossibile dimenticare quanto successo. Quel terribile giorno Alda D’Eusanio è stata investita da un motorino finendo in coma. “Sono morta e rinata, ho avuto 5 emorragie cerebrali, e ho visto davvero la luce. E sa cosa le dico? Che da morta stavo bene, perché era la fine di tutti i dolori e avrei potuto finalmente rivedere mio marito, mi sono sentita energia pura e solo il dolore finisco mi ha riportato in vita” ha raccontato al settimanale diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice in quel momento di “stasi” si è sentita vicina al marito Gianni Statera scomparso il 1 maggio del 1999: “più passa il tempo più lo amo, lo penso tutti i giorni, continuo a litgiarci come facevo allora perché ero felice, ma non me ne rendevo conto”. Poi la D’Eusanio commenta anche la nuova avventura televisiva a L’Isola come una vera e propria rinascita anche se è consapevole che non sarà mai più una donna felice: “ilfatto che sia qui è un miracolo. La mia è una rinascita, non una rivincita, tornare in prima serata a 68 anni lo considero un Oscar alla carriera”.