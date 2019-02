Alessia Marcuzzi/ “Condurre Sanremo? No ho altri sogni!” (Isola dei Famosi 2019)

Nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2019, al timone c’è come sempre Alessia Marcuzzi, al centro delle polemiche per il calo di ascolti registrato dal reality. Intervistata da Fuorigioco, la presentatrice ha rivelato: «Qui la storia la scrivono tutti i giorni loro, i pirati spediti a Cayo Cochinos, con le loro ansie, gli scleri e le paure. Non ci si annoia mai”. È l’isola della donne e del fattore Al: Alessia, Alba (Parietti) e Alda (D’Ausanio) le opinioniste in studio, più Alvin l’inviato dall’Honduras, unico uomo in squadra ma con la Al pure lui. “Adoro Alvin e mi piacciono le donne forti. Certo, io e Alba ci contenderemo il microfono, logorroiche come siamo. Ma quando ci uniamo siamo fortissime, l’ho detto anche alle ragazze in partenza, tutte belle toste, Jo Squillo, Grecia Colmenares, Demetra Hampton: gli uomini facevano già gruppo, loro si annusavano…».

ALESSIA MARCUZZI, “MI SONO BATTUTA PER AVERE RICCARDO FOGLI ALL’ISOLA”

Prosegue Alessia Marcuzzi: «Se c’è un concorrente che ho scelto io? Riccardo Fogli, mi sono battuta per lui. Nonno Facchinetti (papà del suo ex dj Francesco) mi ha detto che è un Tarzan fatto e finito. Avrei voluto Cristina D’Avena, sembra angelica ma è molto sexy…». Una battuta sulle bellissime figlie di Sinisa Mihajlovic, atteso in studio per incursioni, lui gelosissimo e capace di appendere al muro dello spogliatoio ragazzoni di due metri: «Sono meravigliose ed io sono prontissima (ride). Mi domando se siano pronti i concorrenti… Durante gli shooting ho visto un Ghezzal agguerritissimo. Aaron è molto carino. Brosio una scheggia impazzita: le guardava tutte, gli ho ricordato che è in atto la sua conversione, ma mi ha risposto picche. Sarà dura tenerlo tranquillo».

“SANREMO? SOGNO DI RIFARE HAREM!”

Dopo aver parlato dell’Isola dei Famosi e dei concorrenti in gara, Alessia Marcuzzi nella lunga intervista rilasciata a Fuorigioco si è soffermata anche sulla possibilità di condurre il Festival di Sanremo: «Platea meravigliosa e palco prestigioso, ma il mio sogno è rifare Harem o un talk show sulle donne. L’altra sera, dopo uno screzio leggerissimo con Tommaso, mio figlio, ho postato un video di Margot Robbie sulla forza delle donne e ho passato la notte a rispondere a migliaia di messaggi di donne che soffrono e lottano tutti i giorni. Al mattino ero un’altra: ho capito che il confronto è più di una medicina. Le donne sono incredibili». Infine, una battuta sul fatto che riesca ad essere amica anche delle mogli dei suoi ex: «Amo così tanto Gaia (moglie di Simone Inzaghi) e Wilma (moglie di dj Francesco), che sono diventate più importanti dei rispettivi».



