Alvin/ Replicherà a Barbara D’Urso? “Condanno il bullismo senza distinzione alcuna” (Isola dei Famosi 2019)

Appuntamento imperdibile questa sera con Alvin e con la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2019. L’inviato sarà infatti al centro dei riflettori a causa della dichiarazione al vetriolo che esattamente una settimana fa, nel corso dell’appuntamento di Domenica Live, Barbara D’Urso gli ha riservato in merito alle sue parole sul bullismo. In particolare, la conduttrice, nel ringraziare Alessia Marcuzzi per aver preso le sue difese contro John Vitale, ha bacchettato duramente l’inviato, reo ai aver sottolineato che la violenza è qualcosa da condannare sempre, sia se riferita agli uomini che alle donne. “Caro Alvin ci sono rimasta male, certo anche se fosse stato scritto ad un uomo sarebbe stato grave, ma rivolto ad una donna non è la stessa cosa”, ha replicato la D’Urso sottolineando, ancora una volta, la sua atavica battaglia alla violenza, verbale e non, sulle donne.

Alvin, “Sui social la risposta a Barbara D’Urso”

Ma le parole di Barbara D’Urso non hanno sortito l’effetto sperato: Alvin è infatti rimasto fermo sul proprio punto di vista e sull’idea che qualsiasi tipo di violenza, verbale o meno, sia da condannare nella maniera più assoluta. E a chi, negli ultimi giorni, gli ha fatto notare suoi social che la frecciatina di Barbara D’Urso non consente replica, l’inviato dell’Isola dei Famosi ha ribadito: “Io condanno il bullismo e la violenza sul genere umano, senza distinzione alcuna”. Sui social, intanto, il suo pensiero gode di numerosi consensi: “@bravoialvin, distinguere, etichettare, puntualizzare […] è già bullismo”, fa notare una follower; “@bravoialvin, sono completamente d’accordo con te e sono una donna; perché, diciamocela tutta, se si continua a far passare il messaggio che per una donna è peggio, non cambierà mai niente”, le fa eco un’altra.

La polemica risolleverà lo share?

Gli occhi del pubblico dell’Isola dei Famosi 2019 sono tutti puntati su Alvin, che fra poche ore potrebbe replicare alle parole avvelenate pronunciate di recente da Barbara D’Urso. È passata infatti una settimana esatta da quelle dichiarazioni che hanno fatto infuriare tutti i fan dell’inviato e oggi, a distanza di qualche giorno, sono in molti ad attendere una replica. La querelle, inoltre, si è recentemente spostata sui social, dove ormai da molti giorni i follower di Alvin continuano a discutere della vicenda. Ma quale sarà la scelta dell’inviato? Lascerà correre o dirà la sua per ribadire, ancora una volta, il proprio punto di vista? I fan del reality, a quanto pare, non aspettano altro e in un’edizione che fa fatica a decollare, la querelle con Barbara D’Urso potrebbe rappresentare l’occasione giusta per risollevare lo share.



