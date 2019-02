Ariadna Romero, chi è la nuova concorrente/ L’attrice cubana con esperienza nei reality (L’Isola dei Famosi)

Si arricchisce di nuovi volti L’Isola dei Famosi 219: non solo Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, pronto a sbarcare in Honduras è infatti Ariadna Romero, la bella cubana che si è fatta conoscere al grande pubblico per il suo ruolo nel film di Leonardo Pieraccioni, “Finalmente la Felicità”. Si può dire che l’Italia fosse nel destino di questa interprete così solare: basta infatti riportare l’aneddoto che diversi anni fa condusse la Romero fino al Belpaese. Correva l’anno 2009 quando, impegnata a Cuba in un servizio fotografico con una troupe italiana, Ariadna si lasciò convincere da un talent scout a lasciare tutto e a tentare la sorte nel mondo dello spettacolo. Vedendo come sono andate le cose, a dieci anni di distanza da quella decisione, si può dire senza timori di essere smentiti che quello di Ariadna Romero fu un azzardo vincente.

ARIADNA ROMERO CHI E’? LA CARRIERA

Se il ruolo in “Finalmente la felicità” di Leonardo Pieraccioni è quello che ha dato ad Ariadna Romero la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico, si può dire che le sue successive esperienze televisive abbiano consolidato il suo legame con gli spettatori che non mancano di mostrare alla cubana il loro apprezzamento. Grande visibilità Ariadna la ottenne grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La sudamericana fece parte infatti del cast della ottava edizione del programma di Milly Carlucci, quella svoltasi nell’inverno del 2012. A dirla tutta i risultati sulla pista da ballo non furono esaltanti: seguita dal maestro Mirko Sciolan, infatti, Ariadna non riuscì ad andare oltre alla decima posizione in classifica. Decisamente meglio andò nell’autunno 2013 all’interno di un reality che per certi versi può ricordare L’Isola dei Famosi: Pechino Express…

ARIADNA ROMERO ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2019

In coppia con Francesca Fioretti, la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2019, Ariadna Romero, riuscì a superare moltissime difficoltà riuscendo ad issarsi fino alla seconda posizione di Pechino Express 2013. Certo non sarà facile inserirsi all’interno di un reality show complicato dal punto di vista fisico e psicologico come L’Isola dei Famosi, ma Ariadna ha già dimostrato in passato di essere in possesso di tutte le qualità necessarie per mettersi in mostra, in primis la capacità di adattamento. Sposatasi nel 2012 con il cestista Lorenzo Gergati, il loro matrimonio è finito un paio d’anni più tardi. Nonostante la bellezza indiscutibile di Ariadna, i maschietti dell’Isola dovranno tentare di resistere al suo fascino poiché la cubana è fidanzata con Pierpaolo Pretelli, velino moro di “Striscia la Notizia”. dalla quale ha avuto un figlio, Leonardo, nel Luglio 2017.





