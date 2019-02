Ascolti TV 9 febbraio/ Sanremo 2019 trionfa, C’è posta si ferma: ecco come era andata la finale lo scorso anno

Ieri sera è andata in onda la finalissima del Festival di Sanremo 2019. La vittoria è finita nelle mani di Mahmood, nonostante le perplessità di Matteo Salvini che ha commentato il suo trionfo con un tweet dubbioso (potete leggere tutto cliccando qui). Al secondo posto si è classificato Ultimo che in conferenza stampa, ha avuto modo di sbottare contro i giornalisti. Terza posizione per il trio di tenori de Il Volo. Gli ascolti TV nel frattempo, non hanno deluso le aspettative, concludendo con una certa stabilità che ha portato il Festival ad essere uno spettacolo coerentemente piacevole. Dalle 20.51 alle 21.23 – Sanremo Start ha raccolto davanti al piccolo schermo una media di 10.691.000 spettatori con il 43.5% di share. La serata finale del Festival di Sanremo 2019 ha ottenuto invece, 10.622.000 spettatori con il 56.5%. Nel dettaglio: la prima parte – dalle 21.26 alle 23.51 – ha raggiunto 12.129.000 spettatori con il 53.1% mentre la seconda parte – dalle 23.54 all’1.34 – ha conquistato 8.394.000 telespettatori con il 65.2%.

Ascolti TV 9 febbraio: Sanremo 2019 trionfa, C’è posta si ferma…

Ma come era andata la finale di Sanremo 2018? Gli ascolti TV nell’appuntamento conclusivo dello scorso anno, avevano totalizzato 12.125.000 spettatori ed una share del 58.30%. A parte il Festival di Sanremo 2019 che ha – naturalmente – vinto su tutte le proposte, scopriamo cosa è successo e come sono andati i dati auditel degli altri canali. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 1,052.000 telespettatori, share 4.2%. S.W.A.T. 974.000, 3.94%. Su Rai 3 Il film Il patriota ha registrato di 743.000 telespettatori, share 3.07%. Su Canale 5 Il film Come è bello far l’amore ha registrato un netto di 1.377.000 telespettatori, share 5.77%. Su Italia 1 Il film d’animazione Kubo e la spada magica ha registrato 821.000 telespettatori, share 3.39%. Su Rete 4 Il film Esorciccio ha concluso con 388.000 telespettatori, share 1.63%. Per non mettere i bastoni tra le ruote al Festival, si è fermato anche C’è posta per te. Il people show condotto da Maria De Filippi, tornerà il prossimo sabato 16 febbraio.

