Demetra Bellina a Sanremo 2019 con Irama / Chi è la protagonista del video “La ragazza con il cuore di latta”

Tra le canzoni rivelazione di questo Festival di Sanremo c’è “La ragazza con il cuore di latta” di Irama. Nel corso della serata finale della kermesse, Irama ha portato sul palco una ragazza dai capelli neri e gli occhi chiari, con un carillon tra le mani. In molti si sono chiesti chi sia e cosa ci facesse sul palco assieme al cantante. Lei si chiama Demetra Bellina, è una giovane attrice ed è la protagonista del video della canzone “La ragazza con il cuore di latta”. Demetra è infatti Linda, la protagonista della forte storia raccontata da Irama in questo suo brano sanremese. Linda è una ragazza malata che subisce anche gli abusi di sui padre. Storia toccante che la giovane Demetra Bellina interpreta magistralmente.

CHI È DEMETRA BELLINA

Ma chi è Demetra Bellina, la giovane attrice protagonista del video “La ragazza dal cuore di latta” di Irama? Friulana di nascita, Demetra vive da due anni a Roma sia per i suoi studi che per i suoi impegni lavorativi. La Bellina ha capito sin da piccolissima la strada che voleva intraprendere. «Ho capito a 9 anni che volevo fare musica e teatro. – ha raccontato a Udinetoday – Era una recita a scuola, frequentavo la De Amicis, e avevo la parte da solista interamente in friulano. Da lì in poi ho fatto di tutto per diventare quella che sono oggi». Ultimo lavoro, prima di quello nel video di Irama, è stato da protagonista del video Daisy di Aritmia Oficial, diretto dalla friulana Aurora Ovan, in concorso per il Videomakeroftheyear.





