Divino Otelma, anatema vs Francesca Cipriani/ Video “Forze sataniche capeggiate da una femmina carnosa”

Sta meglio il Divino Otelma. Il concorrente de L’Isola dei Famosi, è stato spinto durante la prova ricompensa dall’ex naufraga Francesca Cipriani, in occasione della penultima puntata del reality show isolano di Mediaset. Il risultato è stata una goffa caduta dello stesso Divino, con annessa ferita. La prova prevedeva il lancio di palline colorate di rosso con l’aiuto di un’enorme fionda, e la prosperosa Francesca, provando a vincere a tutti i costi, ha cercato di spingere il mago, facendolo ruzzolare a terra. Il video è stato mostrato al grande pubblico, e si nota appunto Otelma che viene spinto in maniera veemente dalla Cipriani, che nel contempo così facendo sperava di far vincere la ricompensa ai ragazzi. Il Divino Otelma si è subito rialzato dopo la caduta, e sul suo viso erano evidenti i segni del colpo: il volto era infatti ricoperto di sangue in numerosi punti. Paura e stupore in studio, ma fortunatamente le ferite riscontrate dal Divino sono meno gravi di quanto visibilmente potessero far pensare.

DIVINO OTELMA: “PRECEDENTI” DI FRANCESCA CIPRIANI

Otelma se l’è infatti cavata con qualche punto, una piccola botta, e tanto, tanto spavento. Non è la prima volta che la maggiorata Francesca Cipriani utilizza le “armi pesanti” contro gli altri naufraghi. A ricordarlo è stato l’opinionista nonché ex Grande Fratello, Filippo Nardi: «Ma vi ricordate che l’hanno scorso ha fatto fuori Giucas, Craig e me? Francesca è pericolosa». Fortunatamente l’esito dell’infortunio del mago Otelma, come detto in precedenza, è senza dubbio lieve e meno grave rispetto a quanto capitato un anno fa di questi tempi a Giucas Casella e a Craig Warwick, che invece furono costretti ad abbandonare il reality show per via dell’eccessiva veemenza della bionda soubrette. Tra l’altro, dopo l’incidente ,la direzione de L’Isola dei Famosi ha premiato i concorrenti con una polpetta in più, e di conseguenza la caduta del Divino non è stata vana. Una volta ripresosi Otelma ha voluto registrare un video, uno di quelli che l’hanno reso famoso in questi anni.

IL VIDEO ANATEMA

Il filmato, diffuso sui canali Mediaset, mostra il mago nelle sue vesti ufficiali di Divino Otelma, su una spiaggia dell’Honduras con in sottofondo la musica di Harry Potter. «La caduta ci ha messo in contatto con le divinità supreme – parla al plurare il mago – i punti di sutura sono 9, non sufficienti per eliminarci. Ora per la prima volta assisteremo alla visione dell’evento fatale e mortifero». A quel punto il Divino fa partire il filmato in questione sul tablet, e si nota appunto la sua caduta per mano della Cipriani. «Certamente ci sono state forze nefaste – ha proseguito – regredienti, introflesse, mistificatorie e sataniche, capeggiate da un soggetto di genere femminile con consistenti protuberanze carnose. Naturalmente noi distendiamo il nostro braccio misericordioso su ogni creatura anche se fallace come Francesca». Di seguito il video del Divino Otelma

IL VIDEO DEL DIVINO OTELMA





