Domenica In speciale Sanremo 2019/ Mara Venier all’Ariston con tutti gli artisti: Serena Rossi ospite

È tutto prontissimo per la Domenica In di Mara Venier in diretta da Sanremo. Ed infatti, proprio la conduttrice del programma domenicale, aprirà la sua 22esima puntata in onda sulla rete ammiraglia di Casa RAI, dalle 14 fino alle 18.45, dal Teatro Ariston. Come tradizione insegna, i 24 protagonisti della 69esima edizione della kermesse musicale più amata in Italia, si alterneranno nel salotto della conduttrice per esibirsi nuovamente. Durante tutto il pomeriggio, verranno riproposti in brani in gara, comprese le prime tre posizioni che sono state rispettivamente occupate da Il Volo (terzo posto), Ultimo (secondo posto) e Mahmood, vincitore con la sua “Soldi”. Dopo la fine di ogni esibizione, artista e conduttrice avranno modo di confrontarsi con il pubblico ma soprattutto con alcuni opinionisti e giornalisti esperti di musica. Con molta probabilità per esempio, si menzionerà l’episodio di ieri sera in sala stampa. Dopo la proclamazione del vincitore infatti, proprio Ultimo non è stato affatto carino nei confronti dei giornalisti, prendendosela non poco per averlo “gufato”.

Domenica In da Sanremo, anticipazioni e news

E se Ultimo crede ancora che una vittoria possa essere “gufata”, sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2019, salirà Serena Rossi, per ribadire ancora una volta, quanto le accuse di portare sfortuna, abbiano minato la straordinaria carriera della grande Mia Martini. L’attrice e cantante, sarà al fianco di Mara Venier per una intervista a tutto tondo, nell’attesa di vederla protagonista assoluta questo martedì sera, con la fiction TV dal titolo “Io sono Mia”, ispirata proprio alla vita privata e la carriera dell’indimenticabile Mia Martini. La Rossi è stata anche tra le ospiti del Festival. Dopo avere cantato dal vivo “Almeno tu nell’universo”, l’artista avrebbe anche dovuto recitare un monologo. A questo punto, tutti gli estimatori di Domenica In, sperano che la Venier possa darle questa preziosa occasione. Con molta probabilità, nel corso della puntata si avrà modo di commentare anche la conduzione di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, terzetto di mattatori di questo ultimo Festival.

