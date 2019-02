Federica Carta / “Shade? Non siamo fidanzati. Sanremo 2019? Non so gestire le mie ansie”

La più giovane in gara al Festival di Sanremo 2019 è Federica Carta. L’ex di Amici è in gara assieme a Shade, che in molti credono sia il suo fidanzato. La verità non è questa. I due hanno una bella amicizia e una forte intesa dal punto di vista lavorativo, ma Federica è single mentre Shade è già fidanzato. In una recente intervista a Unionesarda, la cantante ha ammesso di aver subito un po’ la pressione di un palco come quello di Sanremo: “All’inizio la sentivo molto, ma forse essere così piccola mi aiuta a vivere le cose in modo più tranquillo. – e ammette – Non so gestire le mie ansie, questo lo sento, però vedo la realtà in modo più ingenuo e consapevole. Sul palco mi impegno molto: so quanto sia importante e so quanto entrambi teniamo a questo pezzo. Volevo che portassimo a casa la migliore performance possibile”.

FEDERICA CARTA: “LE CRITICHE? AVREMMO DOVUTO FREGARCENE”

La pressione di Federica Carta nasce anche dalle tante critiche che l’ex cantante di Amici ha ricevuto nel corso delle ultime settimane e anche durante il festival di Sanremo. “Forse dovevamo ‘fregarcene’ meno dei giudizi degli altri, questo sì – ha ammesso la ragazza nel corso dell’intervista – poi alla fine quando il pubblico ha ascoltato la canzone non abbiamo avuto dubbi sul fatto che avessimo fatto la scelta giusta”. E Shade è d’accordo con lei, tanto da sottolineare: “Spotify non mente: se una cosa non piace non viene ascoltata. Vedere che la gente l’ha fatta sua anche dopo la prima sera, per noi, è stata la vittoria più grande. Ha ragione Federica, avremmo dovuto ‘fregarcene di meno’ di chi ci stroncava in quel modo”.

