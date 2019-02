Federica Di Vito chi è/ A 23 anni quella scelta che la distingue dai millennials (Le Ragazze)

Federica Di Vito sarà la “Ragazza del Nuovo Millennio” nel corso della nuova puntata de Le Ragazze, la trasmissione in onda con il suo quarto appuntamento nella prima serata di oggi, domenica 10 febbraio, sulla terza rete Rai. Federica rientra a tutti gli effetti tra le sei protagoniste della nuova puntata e si distingue per la sua giovanissima età ma soprattutto per una scelta che l’ha portata certamente a contraddistinguersi dalla maggior parte delle sue coetanee. La giovane, infatti, a soli 22 anni ha deciso di compiere un passo importante, ovvero quello di convolare a nozze. Non è semplice a nessuna età riuscire a trovare la persona giusta con la quale poter pensare ad una famiglia ed il matrimonio è certamente un passo decisivo, da valutare attentamente e non prendere mai troppo alla leggera, come spesso accade. Nonostante questo, un anno fa Federica ha deciso di essere ormai pronta a convolare a nozze compiendo una scelta decisiva ma soprattutto in controtendenza rispetto alle ragazze della sua età. Sarà lei stessa a raccontare la sua esperienza nel programma condotto da Gloria Guida, spiegando il suo punto di vista sul matrimonio e sulla decisione di convolare a nozze nonostante la sua giovane età.

FEDERICA DI VITO CHI E’? LA SUA SCELTA IN CONTROTENDENZA



Prima la laurea, poi il matrimonio: sono questi i passi importanti compiuti da Federica Di Vito, oggi protagonista de Le Ragazze nell’ambito dedicato alle giovani del Nuovo Millennio. Oggi sono sempre meno le donne che decidono di convolare a nozze. Se in passato c’era sempre una buona ragione per sposarsi, oggi sembra essere in atto una sorta di controtendenza. Il matrimonio non rappresenta più una necessità, soprattutto tra giovanissime. Dal cliché “non ci sono più gli uomini di una volta” al “prima la carriera poi la famiglia”, oggi il 44% dei millennials crede che il matrimonio sia un’istituzione obsoleta. A renderlo noto è il Pew Research Center, un think tank americano che offre informazioni su problemi sociali. A condividere il risultato di questa ricerca, sono proprio le giovani donne del nuovo millennio. Kate Bolick, giornalista americana esperta in relazioni, ha stilato ben dieci motivazioni per le quali oggi le donne non pensavo più al matrimonio e tra le ragioni cita anche la maggiore consapevolezza di se stesse che ha portato a considerare il matrimonio sempre meno un’opzione probabile. Così però, non lo è stato per Federica che con la sua scelta ridà speranza ad un’istituzione importante dietro la quale si nascondono ragioni ben più profonde.

