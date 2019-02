FIGLIO DI YOUMA DIAKITE CHI E’/ E cosa ha? Ha 5 anni, è nato dalla storia con Ragone (Isola dei Famosi 2019)

Il figlio di Youma Diakite è la causa del ritiro della modella L’Isola dei Famosi 2019. A distanza di sole tre settimane la bellissima modella ha deciso di seguire il cuore e fare ritorno in Italia. L’ex naufraga, infatti, è stata avvisata dalla produzione del reality show di un piccolo problema di salute del figlio. Per questo motivo, senza pensarci neppure un attimo, la bella Youma ha preparato il sacco di iuta e ha salutato i compagni d’avventura. “Niente di grave. Solamente arriva il punto in cui capisci che il gioco finisce. Mio figlio non ha preso bene la mia assenza, sta male, quindi vado via”. Con queste parole Youma ha cominciato ai naufraghi la sua intenzione di ritirarsi da L’Isola dei Famosi 14.

Il figlio di Youma sta male

Una decisione validissima quella presa da Youma Diakite che, messa a corrente di quello che sta succedendo in Italia, ha deciso di lasciare il gioco. “Vado a casa, il gioco finisce quando capisci che ci sono delle persone che stanno male. Mio figlio la sta prendendo in un modo un po’ traumatico tutta questa situazione, quindi ho deciso di tornare a casa…” ha dichiarato la modella ed attrice italiana che ha deciso di lasciare l’Honduras per riabbracciare quanto prima il figlio di 5 anni nato dalla relazione con Fabrizio Ragone. Una scelta di cuore quella fatta da Youma che ha trovato l’appoggio di tutti i naufraghi; in particolare degli amici Marco Maddaloni, Ghezzal, e Aaron Nielsen con cui ha stretto un legame davvero forte. Proprio il judoka ha avuto parole di grande affetto per la modella: “ Sii soddisfatta di te stessa, hai fatto una grande Isola e ci hai reso a tutti le cose più facili!”.

Youma e il figlio: un rapporto speciale

Un rapporto davvero speciale quello tra Youma Diakite e il figlio. La conferma arriva dalle varie foto pubblicate dalla modella su Instagram dove più volte si è fatta immortalare in compagnia del suo piccolo grande uomo. Il figlio ha soli 5 anni ed è nato dalla storia d'amore con Fabrizio Ragone. Youma, come tutte le mamme, è follemente innamorata e su Instagram ha dedicato al figlio bellissime parole come quando in una foto al mare gli ha scritto alcune strofe di una canzone di Elisa.



