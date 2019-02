Gianfranco Pelegri, figlio di Grecia Colmenares/ In Honduras per farle una sorpresa? (Isola dei Famosi 2019)

Grecia Colmenares, regina indiscussa delle telenovelas argentine degli anni ‘80, si trova attualmente in una posizione difficile. Ed infatti, nonostante la sua gioia e il suo estremo entusiasmo, è finita in nomination durante la passata puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Paolo Brosio, nel ruolo di leader della settimana, ha deciso di mandarla a rischio eliminazione al fianco di Sarah Altobello e Yuri Rambaldi. Questa sera per lei arriverà la sorpresa del figlio Gianfranco? Proprio il ragazzo infatti, dopo la sua partenza nel ruolo di naufraga, si è confidato tra le pagine di un giornale italiano, svelando il passato difficile dell’attrice che, nel suo ruolo di madre, ha avuto un poco di difficoltà di percorso. “Se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei – dice il figlio -, ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”. Gianfranco è l’unico figlio dell’attrice, nato dal matrimonio con l’impresario Marcelo Pelegri.

Gianfranco Pelegri, il figlio di Grecia Colmenares in Honduras?

Gianfranco Pelegri è venuto al mondo il 4 settembre 1992. Grecia Colmenares, aveva più volte dichiarato che se fosse nata una femmina l’avrebbe chiamata Italia, per ricompensare l’incredibile affetto che il pubblico italiano le ha conferito durante la sua carriera. Il ragazzo nel frattempo, confidandosi tra le pagine di Grand Hotel, ha tirato fuori dal cassetto, ricordi a tratti molto dolorosi. “Mamma preferiva occuparsi di me in prima persona – dice -, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pure di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi”. Un rapporto simbiotico che però, non il passare degli anni si è interrotto duramente. “Nel 2000 il matrimonio dei miei finì – spiega -. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no”. Grecia infatti, era tornata in Venezuela mentre Gianfranco aveva seguito il papà a Miami. “Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida”. Fortunatamente il dolore per la “separazione” oggi è acqua passata: “I nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata”. Questa sera si troverà faccia a faccia con la mamma in Honduras per farle una sorpresa?

