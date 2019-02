Giorgia Venturini/ Video, Marina La Rosa la mette sotto torchio e va in difficoltà (Isola dei Famosi 2019)

Giorgia Venturini è diventata Naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 da solo una settimana, ma sembra che il vestito da Galeotta le sia stato incollato addosso da qualcun altro. Dopo essere stata sua leader, Marina La Rosa continua lungo la sua strada e fa la leader della Ciurma, anche senza che nessuno l’abbia davvero eletta capo della situazione. A farne le spese è proprio Giorgia, che in questi giorni si è dovuta difendere da pesanti accuse da parte di Marina, che la sta mettendo sotto torchio in ogni modo. “Non c’è margine di errore, non lo puoi fare”, dice infatti a Yuri Rambaldi lamentandosi delle reazioni del gruppo di fronte al cocco diviso in modo sbagliato. In particolare è stata La Rosa a metterla alla gogna per non aver considerato l’intero gruppo, come se avesse fatto delle preferenze verso alcuni Naufraghi. Giorgia ha cercato di lasciar perdere, anche se poi si è sfogata con i suoi attuali amici, fra cui figura anche Grecia Colmenares. Clicca qui per guardare il video di Giorgia Venturini all’Isola dei Famosi 2019.

Giorgia Venturini, Isola dei Famosi 2019: il programma non gioca a vantaggio della concorrente

L’Isola dei Famosi 2019 non sta giocando a vantaggio di Giorgia Venturini, che tuttavia con il suo carattere accomodante sembra aver già trovato degli alleati. La vediamo nel gruppetto dei reietti, in cui troneggiano Yuri Rambaldi e Grecia Colmenares, in perfetta sintonia persino con Sarah Altobello. Purtroppo gli alleati scelti non sono certo dei migliori, soprattutto se si considera il malcontento che circola fra i concorrenti della Ciurma nei confronti di alcuni compagni. Giorgia sembra riuscire ad integrarsi, ma non tollera i caratteri dominanti che cozzano con il suo animo più pacifico e così l’unica strada percorribile sembra isolarsi dal grande gruppo per formarne uno suo. Una strategia vincente, se non fosse che Giorgia deve ancora muoversi con i piedi di piombo nel reality, visto che il rischio di eliminazione per lei è ancora molto alto.

Rischia la nomination

Il nome di Giorgia Venturini potrebbe spuntare fra le nomination dell’Isola dei Famosi 2019 di questa sera. Il motivo è da ricondurre alla supremazia di Marina La Rosa, con cui per la prima volta c’è stato qualche attrito. Il problema cibo poi sta già creando dei problemi ai Naufraghi ed anche per questo qualsiasi errore nelle porzioni viene mal tollerato dal gruppo. La Ciurma sembra aver accolto al meglio l’ex Galeotta, ma la ragazza potrebbe aver fatto l’errore di non unirsi a concorrenti più forti, fra cui proprio Marina, preferendo trascorrere il suo tempo con chi ha già ricevuto delle pesanti critiche da parte del gruppo. Per questo potrebbe finire al televoto in tempo record: il pubblico a quel punto potrebbe non dare la sua preferenza alla Naufraga, a causa della sua scarsa notorietà di fronte ai vip del reality.



