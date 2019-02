Giornalisti insultano Il Volo? Facchinetti sbotta/ Video Sanremo 2019: “Vi prenderei a calci, idioti e cog…”

Francesco Facchinetti si unisce alle polemiche post Festival di Sanremo 2019. Sui social ha pubblicato un video realizzato nella sala stampa dell’Ariston che risale al momento finale della kermesse, quello della proclamazione del vincitore. Si comincia dal terzo posto e Claudio Baglioni fa il nome dei tre tenori de Il Volo. Ed è in questo momento che si scatena il delirio. In molti esultano. E si sente pure la voce di una donna che urla: «Merde». Facchinetti in calce al video ha commentato riferendosi ai giornalisti che insultavano i tre giovani tenori. «Io vi prenderei a calci in cu… fino alla fine del mondo: idioti, cogl… e buffoni». A dir poco scatenato Francesco Facchinetti. A far discutere anche l’assenza del gruppo a Domenica In per la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo. «Ciao Mara, ci dispiace non essere lì con te, ma stiamo partendo per Berlino. Speriamo di vederci presto», il contenuto del videomessaggio mandato a Mara Venier.

GIORNALISTI INSULTANO IL VOLO? FACCHINETTI SBOTTA

Ma anche l’assenza de Il Volo a Domenica In ha fatto discutere. Il pubblico presente in sala ha espresso con dei brusii i dubbi sul videomessaggio mandato dai ragazzi. La conduttrice Mara Venier, che ha subito colto il senso di quelle perplessità, ha provato a metterci una pezza. «Anche e avessero vinto, non stavano qua. Con me non ci sono mezzucci. Il Volo avevano già avvisato che non ci sarebbero stati, anche se avessero vinto». Sono tante le polemiche che hanno coinvolto il gruppo, volato a Berlino subito dopo la finale del Festival di Sanremo 2019. Ieri invece si erano scontrati con la giornalista Marinella Venegoni a Italia Sì. «Li accuso di eccessiva aderenza ai canoni della classicità, vorrei togliervi la gabbia», aveva dichiarato la giornalista. Gianluca Ginoble replica: «Non bisogna studiare per essere un critico musicale, si va a gusti personali. Quando riceviamo grandi critiche dalla stampa, il pubblico si alza in piedi». E la critica musicale sbotta: «Se sono sgradita posso andare via, ci metto anche poco visto che la strada è corta. Siccome dice che è un mestiere fatto così…». Dopo arrivano le scuse e la situazione rientra, ma oggi sono arrivate nuove polemiche.

Questo è il video in cui alcuni giornalisti nella sala stampa di #Sanremo2019 esultano al terzo posto de @ilvolo gridando felici: “Merde”. Io vi prenderei a calci in culo fino alla fine del mondo: idioti, coglioni e buffoni. pic.twitter.com/7C588AzUfF — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) 10 febbraio 2019





