Grecia Colmenares eliminata?/ La lite contro Luca Vismara, “Non capisci nulla” (Isola dei Famosi 2019)

In pochi avrebbero immaginato che la presenza di Grecia Colmenares sarebbe stata all’Isola dei Famosi 2019 motivo di scontro. La regina delle telenovelas è infatti finita diverse volte al centro delle polemiche e, oltre a essere presa di mira da alcuni dei suoi compagni di avventura, è stata bacchettata in studio da Alda d’Eusanio. Per l’irriverente opinionista del reality, l’attrice “si sta facendo un’Isola tutta sua”, e sulle spiagge di Cayos Cochinos non avrebbe mai smesso di recitare. “Io la trovo molto attrice – ha tuonato la D’Eusanio nello studio di Alessia Marcuzzi – è la più furba di tutte. Fa la parte della donnina e invece fr*ga tutti quanti. Mi sembra così”. Ma l’opinionista non è l’unica a non gradire la presenza dell’attrice sull’isola: di recente anche Paolo Brosio ha manifestato tutto il suo disappunto nei confronti della bionda concorrente. Poco gradita ai compagni di squadra, la Colmenares è però amatissima dal pubblico di Canale 5: sarà il seguito di cui gode tra il pubblico a salvarla dalla nomination?

Luca Vismara: “Tu capisci poco di quello che diciamo”

Grecia Colmenares continua a seminare nemici sul suo percorso e, negli ultimi giorni di permanenza all’Isola dei Famosi 2019, è stata al centro di un’accesissima querelle contro Luca Vismara. L’ex concorrente di Amici non a infatti gradito la nomination ricevuta dall’attrice nell’ultima puntata del reality e, deluso dal suo comportamento, ha chiesto spiegazioni. Ma per la Colmenares la motivazione della sua nomination è da ricercare nell’atteggiamento di Vismara: “tu eri molto nervoso, avevi urlato contro le donne e avevi detto una mala parola a Demetra. Non si fa”, parole alle quali il cantante ha immediatamente replicato con un laconico: “Tu capisci poco di quello che diciamo”. Secondo l’ex allievo di Amici, infatti, l’attrice non è il “Padreterno che deve fare giustizia” e dal suo punto di vista vi erano dei motivi ben precisi per inveire contro la Hampton.

La battaglia contro i pirati: “Qualcuno ci ha dato meno riso”

Anche Grecia Colmenares ha partecipato alla polemica che si è consumata di recente sulla spiaggia della ciurma. Secondo i concorrenti, infatti, i pirati dell’Isola dei Famosi 2019 non avrebbero corrisposto la giusta quantità di riso necessaria al loro sostentamento; per questo motivo molti naufraghi si sono scagliati contro i loro colleghi più fortunati. Una storia che ha lasciato l’amaro in bocca anche all’attrice, che confrontandosi con Marina La Rosa ha messo in evidenza tutti i problemi che possono insorgere da un’alimentazione così carente. “Noi abbiamo fatto la ruota”, ha evidenziato la Colmenares, “non posso dire al mia opinione, perché l’opinione è brutta. L’opinione è che qualcuno ci ha dato meno riso. Ma non voglio pensare questo”. L’attrice ha inoltre manifestato la sua preoccupazione di fronte a una dieta carente di nutrimenti: “Abbiamo bisogno di carboidrati per i muscoli!”. Sarà lei a dare il via ai nuovi scontri?



