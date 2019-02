Isola dei Famosi 2019/ Eliminati, diretta e concorrenti: Youma si ritira! Jeremias e Soleil in partenza

Torna in onda, anche questa settimana di domenica, l’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in diretta questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa. Al suo fianco, come sempre, Alda D’Eusanio e Alba Parietti pronte a commentare ciò che accadrà nello studio e in collegamento. Ricordiamo che quella di questa sera è l’ultima puntata in onda di domenica, cambiamento dovuto al Festival di Sanremo, che ieri si è concluso con la finalissima. L’Isola dei Famosi 2019 tornerà in onda però non di giovedì ma di mercoledì, 13 febbraio, su Canale 5. Tanti gli argomenti che la Marcuzzi affronterà nel corso della diretta di questa sera. In collegamento con la palapa, dove la attende Alvin, la conduttrice parlerà dell’abbandono di Youma Diakite.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: PAOLO BROSIO SI RITIRA?

La modella ha lasciato l’Isola dei Famosi pochi giorni fa, dopo aver ricevuto un comunicato. Suo figlio mal sopporta la sua lontananza e, per questo, Youma ha deciso di ritirarsi. Sarà in studio per commentare il suo ritiro? Altro argomento scottante riguarda Paolo Brosio e il malessere accusato in questi giorni a causa dei mosquitos. Malessere che ha necessitato l’intervento dei medici e ha portato il giornalista a minacciare l’abbandono. L’allarme sembra essere rientrato ma sarà davvero così? Che Brosio possa tornare sui suoi passi? Ma tra gli argomenti caldi della serata c’è anche la partenza per l’Honduras di due nuovi concorrenti, annunciati sui social dell’Isola dei Famosi pochi giorni fa.

NUOVI CONCORRENTI IN HONDURAS

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019. Il fratello di Belen è riuscito a recuperare l’infortunio al braccio; lei invece è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nota anche per la storia con Luca Onestini. Ma, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog, la lista dei nuovi concorrenti in partenza per l’Honduras non finisce qui. ” l’altra new entry dell’Isola sarà la modella cubana Ariadna Romero che abbiamo visto nel film di Leonardo Pierccioni “Finalmente la felicità” e in televisione a Ballando con le stelle 2012 e Pechino Express.” si legge sul noto portale. Tre nuovi concorrenti pronti a portare sull’Isola una ventata di freschezza.

ELIMINATO E NUOVE NOMINATION

Non mancherà l’eliminato della settimana. A giocarsi un posto all’Isola dei Famosi 2019 sono Yuri, Sarah Altobello e Grecia Colmenares. Chi verrà eliminato? Nel corso della puntata non mancheranno poi la prova leader, nuovi scontri e la proclamazione del nuovo leader, che sostituirà Marco Maddaloni. E chissà quali saranno le nuove Polene che sbarcheranno in Honduras. Una puntata che ci riserverà quindi molte sorprese!



© RIPRODUZIONE RISERVATA