Jeremias Rodriguez, chi è il nuovo concorrente?/ Sbarca in ritardo per un infortunio (Isola dei Famosi 2019)

Ormai non ci sono più segreti: l’Isola dei Famosi 2019 avrà da questa sera due nuovi naufraghi. Visto che il reality stenta a decollare, complice anche un cambio di giorno forse non proprio fortunato, la redazione di Mediaset ha deciso di modificare le dinamiche all’interno dell’isola honduregna, chiamando appunto dei nuovi concorrenti. Fra poche ore metterà quindi piede a Cayos Cochinos Jeremias Rodriguez. Molto conosciuto al grande pubblico, si tratta del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, già visto durante l’edizione 2017 del Grande Fratello Vip. In quell’occasione aveva creato non poche discussioni con gli altri coinquilini, e di conseguenza aveva diviso il pubblico praticamente a metà fra chi lo amava e chi invece lo detestava. La redazione di Mediaset deve essersi evidentemente schierata nel primo gruppo, visto che ha appunto deciso di richiamarlo in televisione, imbarcandolo su un volo destinazione Honduras.

JEREMIAS RODRIGUEZ, ISOLA DEI FAMOSI 2019: IL FORFEIT DOPO L’INFORTUNIO

La notizia circolava nell’aria ormai da qualche giorno, ma è stata di fatto ufficializzata soltanto nelle ultime ore. I profili social dell’Isola 14 hanno diramato un breve comunicato per porre fine ai rumors: «Lo aveva promesso e adesso è pronto a partire per Cayos Cochinos: Jeremias Rodriguez è un naufrago dell’isola». Ma c’è una storia da raccontare dietro allo sbarco del fratellone di Belen e Cecilia sull’isola. Il ragazzo argentino era infatti già ufficialmente parte del cast, ma lo stesso non è potuto partire per l’America Centrale a causa di un incidente in montagna mentre stava sciando. La redazione non se l’è sentita di farlo partire in quelle condizioni, con i medici che hanno preferito usare la cautela piuttosto che essere sprovveduti, “convocando” Stefano Bettarini, altro ex Gf Vip. Un duro colpo per Jeremias che però in queste ultime settimane non ha mai perso le speranza di poter approdare sull’atollo honduregno, e la sua tenacia è stata ripagata.

I SUOI FLIRT

Jeremias Rodriguez entrerà ufficialmente nel cast de L’Isola dei Famosi 2019 da questa sera, e vedremo se riuscirà a scuotere un po’ il programma, che come detto sopra, è partito decisamente in sordina. Tra l’altro l’argentino sbarcherà in America Centrale da single, visto che la relazione con la sua fidanzata precedente, una ragazza romana, (tale Priscilla, non famosa), sarebbe terminata pochi mesi fa. Il bel tenebroso dai tratti tipicamente sudamericani, potrebbe quindi scaldare il cuore di qualche isolana e nel contempo creare un po’ di gelosie fra i maschi “alpha” già presenti sull’isola. Del resto Jeremias è stato accostato a numerosi flirt da quando si sono accesi i riflettori su di lui (circa due anni a questa parte), fra cui l’ex tronista Rossella Intellicato, che aveva svelato la loro realzione su Instagram, nonché Ilaria Coletto, imprenditrice originaria di Biella che gestisce un ristorante a New York. Non ci resta quindi che attendere il suo approdo sull’isola e goderci lo spettacolo.



