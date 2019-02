Jo Squillo/ Lo scontro con Yuri e il primo topless in acqua: “Sono come rinata…” (Isola dei Famosi 2019)

Jo Squillo è stata una delle protagoniste dell’ultima settimana dell’Isola dei Famosi 2019 anche perché, assieme a Stefano Bettarini, ha rappresentato una delle new entry del reality show ambientato sulle assolate spiagge dell’Honduras, anche se differentemente dall’ex inviato del programma, la 56enne cantautrice originaria di Milano ha dovuto tardare il suo arrivo a causa di alcuni problemi familiari. Tuttavia, ben presto la bionda naufraga si è inserita nel cast di Naufraghi e ha trovato già il modo di avere degli alleati e “coltivare”, se così si può dire, le prime inimicizie. Una su tutte quella con Yuri che peraltro è finito nel mirino delle critiche pure di Marina La Rosa: infatti, come gli spettatori hanno potuto notare nel corso degli appuntamenti del daytime, l’esibizione del ragazzo per i festeggiamenti del compleanno di Bettarini non è andata già alle due donne. E Jo Squillo ci è andata giù pesante, criticando il ragazzo per la sua reazione e dicendo, sostanzialmente, che è grande e grosso solo fisicamente ma non certo da un punto di vista morale: in seguito tutti hanno riposto l’ascia di guerra, ma fino a quando durerà la tregua?

JO SQUILLO E IL PRIMO TOPLESS IN ACQUA

Ma a tenere banco nei primi giorni all’Isola dei Famosi di Jo Squillo non è stata solo la breve lite con Yuri ma pure un topless mozzafiato, ovviamente censurato, ma che pare abbia messo in mostra la perfetta silhouette dalla cantautrice lombarda che non dimostra affatto i suoi 56 anni. Nel corso di una nuotata nelle acque cristalline delle spiagge honduregne, infatti, l’artista che all’anagrafe è nota come Giovanna Coletti ha deciso di restare senza reggiseno (qui il link della clip con il breve siparietto) senza troppi imbarazzi e con disinvoltura. Un atteggiamento che la diretta interessata poi ha spiegato con molta naturalezza davanti alla telecamere, quando ha confessato di averlo fatto perché si sentiva bene e “avvertivo il benessere della natura, e in acqua sono come rinata”, mostrando di essersi subito calata nella parte di naufraga e di non aver alcun timore reverenziale anche nei confronti del resto della ciurma.

LA SERATA DI GALA IN SPIAGGIA

Intanto, nel corso dei suoi primi giorni da naufraga, Jo Squillo ha avuto modo di disimpegnarsi anche come presentatrice, dividendosi “la scena” con Marina La Rosa nel corso una piccola e improvvisata serata di gala in cui le spiagge dell’Isola dei Famosi sono diventate il teatro di alcune esibizioni, tra cui quella di Riccardo Fogli. Quest’ultimo, pescando dal suo vastissimo repertorio, ha cantato uno dei cavalli di battaglia del suo ex complesso, i Pooh, vale a dire “Noi due nel mondo e nell’anima”. Ed è stato proprio nel corso di questa serata che è nato il diverbio con Yuri che ha deciso di dare vita al balletto in stile striptease che non è andato affatto giù a Jo Squillo che assieme alla stessa Marina ha poi duramente criticato pure le palpatine e gli atteggiamenti maliziosi tra il ragazzo e Sarah.



