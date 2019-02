Kaspar Capparoni/ Video, quant’è complesso farsi accettare (Isola dei famosi 2019)

Kaspar Capparoni non ha mai lasciato il suo ruolo di Pirata dell‘Isola dei Famosi 2019. Anche se il concorrente è rimasto ancora una volta fuori dai giochi ed è rimasto con la Ciurma, dimostra di non voler rimanere al secondo posto. Anche se per il momento è Stefano Bettarini a rubargli la scena agli occhi degli altri Naufraghi. Durante le discussioni sul riso, Kaspar infatti si è esposto ed ha detto la sua, ma il resto del gruppo ha preferito l’ex calciatore come portavoce per parlare con i Pirati. Segno che qualcosa non va nella strategia dell’attore, che non riesce fino in fondo a farsi benvolere dai compagni. In questi giorni lo abbiamo visto persino andare contro l’amica Marina La Rosa, colpevole ai suoi occhi di commenti al vetriolo piuttosto accesi verso qualcuno del gruppo. Kaspar non transige: meglio non lanciare pugnalate alle spalle, anche se quando tocca a lui la musica cambia del tutto. Lo ha dimostrato davanti al fuoco in una delle ultime notti, quando parlando con Marco Maddaloni ha ipotizzato che Luca Vismara possa aver finto la labirintite al braccio solo per togliersi dalla macchina del riso. Clicca qui per guardare il video di Kaspar Capparoni all’Isola dei Famosi 2019.

Kaspar Capparoni, Isola dei famosi 2019: da che parte stare?

Da che parte stare? Sembra che Kaspar Capparoni si sia ritrovato nel gruppo sbagliato dell’Isola dei Famosi 2019. Non ci sono dubbi sul fatto che abbia sperato fino all’ultimo di seguire Marco Maddaloni su Playa Dos ed il fatto di essere stato scelto gli impedisce di stare con gli altri della Ciurma. Kaspar non è dovuto rimanere così con i Naufraghi che più detesta e farsi carico anche di quella mole di lavoro che per ora è stata condonata ai Pirati. Nessun rancore da parte dell’attore tuttavia, che sembra invece serrare ancora di più le fila con l’amico Maddaloni. Per ora Kaspar continua seguendo la sua rotta: tanto lavoro e poco svago, quasi nessun momento di relax. Fino a quando potrà reggere un peso di questo tipo? Difficile da dire, visto che l’amicizia con Marina La Rosa nel frattempo sembra essersi incrinata ed è una delle cose che tolgono serenità al concorrente.

Difficoltà nel farsi amici, ma…

Kaspar Capparoni non si trova all’Isola dei Famosi 2019 per farsi degli amici, ma sembra che abbia alcune difficoltà a rapportarsi con i caratteri forti. Fin dall’inizio del suo percorso è stato inquadrato come Naufrago Alpha e si è discusso a lungo della possibilità che potesse emergere come leader. In realtà non sta succedendo niente di tutto questo e c’è da chiedersi se preferisca non emergere troppo rispetto a chi adora esporsi molto di più. Possibile che sia tutto fumo e niente arrosto? Capparoni potrebbe sfruttare la situazione difficile che si sta creando con il riso su Playa Uva per riuscire a dimostrare di essere in grado di sostenere il suo gruppo senza l’aiuto della macchina e delle razioni scelte da Marco Maddaloni. Ed invece sembra quasi piegato al volere del judoka, ancora in guardia su come comportarsi con alcuni compagni di disavventura.



