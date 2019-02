Le Iene Show 2019 / Anticipazioni e diretta servizi 10 febbraio

Oggi, domenica 10 febbraio 2018, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con “Le Iene Show”. Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani tornano alla conduzione dell’amato show di Italia 1 a partire dalle 21.15 con tantissimi servizi che spaziano dalla cronaca nera allo spettacolo e, come sempre, non mancheranno scherzi ad alcuni volti noti della musica e dello spettacolo. Ma iniziamo a scoprire cosa vedremo nel corso della puntata di questa sera. Ritroveremo Alessandro Di Sarno che si è recato in Francia per conoscere da vicino il fenomeno dei “gilet gialli”, il movimento di protesta che da mesi è responsabile di disordini nei principali capoluoghi transalpini. Di Sarno è riuscito non solo ad indagare sul movimento ma a mettersi proprio in contatto col leader del gruppo, documentando dal di dentro le fasi di una violenta manifestazione.

LO SCHERZO DE LE IENE A ULTIMO

Nella nuova puntata de Le Iene Show su Italia 1 non mancheranno momenti divertenti. Uno di questi sarò lo scherzo fatto ad Ultimo, il cantante rivelazione della scena musicale italiana che il pubblico ha potuto seguire anche nell’edizione, appena conclusasi, del Festival di Sanremo 2010. Le terribile iene metteranno il cantante con le spalle al muro, costringendolo far emergere e poi a fare i conti con il suo “punto debole”. Come se la caverà e, soprattutto, stavolta le Iene cosa si saranno inventate? Di certo non mancherà una nuova intervista doppia, tipica dello show, i cui protagonisti verranno svelati soltanto nel corso della puntata. Ma l’attenzione è sicuramente tutta per i servizi di questa settimana, che saranno davvero tanti.

“SCONTRO” TRA LE IENE E L’ISOLA DEI FAMOSI

Ricordiamo, infatti, che Le Iene Show la scorsa settimana non è andato in onda, prendendosi una settimana di “riposo”, forse dovuta alla contro programmazione dell’Isola dei Famosi che, causa Sanremo, è andata in onda di domenica. Lo scontro non viene però evitata questa sera: Le Iene Show va infatti in diretta contemporaneamente alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Chi la spunterà?



