Luca Vismara/ Video, qualcuno trama alle sue spalle (Isola dei Famosi 2019)

Luca Vismara può tirare un sospiro di sollievo all’Isola dei Famosi 2019, ma non sa che qualcuno trama alle sue spalle. Paolo Brosio in precedenza lo ha voluto salvare dalla macchina del riso per via di un problema ai polsi che impedisce al ragazzo di avere a che fare con la macchina del riso, ma non tutti sono convinti della sua versione dei fatti. I tre galli cedroni, fra cui rientrano Ghezzal e Marco Maddaloni, approfittano di un momento di relax per parlare alle spalle dell’ex concorrente di Amici. Qualcuno dubita che abbia detto la verità ed anche se spesso e volentieri ha dimostrato di essere sincero durante la diretta, qualcosa non convince i Pirati. Ha voluto strumentalizzare un possibile dolore alle braccia per riuscire a lavorare meno degli altri, rimanendo comunque indenne alle critiche?

Luca Vismara, Isola dei Famosi 2019: un altro gruppo per lui

Luca Vismara ha trovato un altro gruppo sull’Isola dei Famosi 2019 con cui creare amicizia. Sarah Altobello e Yuri Rambaldi sono stati fra i pochi a cui si è avvicinato per parlare di alcuni aspetti intimi della sua vita, anche se non è chiaro quale fosse la sua vera intenzione. Confidarsi oppure tastare il terreno per scoprire che cosa pensano i due Naufraghi del loro recente rapporto? Intanto durante la notte, Luca ha parlato del suo essere single e della volontà di non cercare a tutti i costi l’amore. Un argomento delicato, a cui sembra non pensare più di tanto, anche se ha rivelato di essere single da due anni circa. La serata è trascorsa poi fra risate e prese in giro verso Yuri, che ai suoi occhi potrebbe uscire in tempo record. Nel reality nel frattempo si è già fatto dei nemici, fra cui Grecia Colmenares che ha attaccato in modo acceso durante l’ultima diretta. Deluso e sdegnato, il ragazzo non ha tollerato le pugnalate dell’attrice alle sue spalle, visto che avrebbe tradito il suo buon cuore. Clicca qui per guardare il video di Luca Vismara.

Una parentesi positiva destinata a terminare?

L’Isola dei Famosi 2019 premia ancora Luca Vismara, ma la parentesi felice potrebbe terminare in tempo record. Il concorrente infatti non è riuscito ad attirarsi le simpatie di alcuni Naufraghi, anche se il pubblico da casa ha adorato il suo catfight con Grecia Colmenares durante l’ultima puntata. Stupisce conoscere Luca sotto questi punti di vista e non è detto che riusciremo a conoscerlo davvero fino in fondo, visto che è comunque uno dei Naufraghi a rischio. I compagni infatti potrebbero decidere di voltargli le spalle e solo per un motivo: il cibo. Anche se Vismara si è dato sempre molto da fare, diversi concorrenti dubitano del suo reale contributo ed iniziano ad ipotizzare che faccia un po’ il furbetto per sfuggire ai lavori più duri. Se l’ipotesi venisse confermata, non ci sono dubbi sul fatto che l’ex di Amici potrebbe finire presto al televoto. In quella fase, solo il pubblico da casa potrebbe salvarlo. Vismara potrà ancora contare sulla popolarità ottenuta durante la scuola di Maria De Filippi? Per ora i commenti sui social nei suoi confronti sono piuttosto tiepidi.



