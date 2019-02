Marco Maddaloni/ Video, il gallo cedrone ha trovato la sua collocazione (Isola dei Famosi 2019)

Marco Maddaloni ha trovato la sua location felice all’Isola dei Famosi 2019 e solo grazie alla nomina di leader dei Pirati che in questa settimana lo ha visto su Playa Dos con i suoi fedelissimi. Non sembrano esserci grossi problemi nel gruppo più piccolo di concorrenti, anche se il cibo scarseggia per tutti. Il judoka in particolare ha dovuto difendersi dai sospetti della Ciurma sulla razione di riso, che agli occhi di molti è sembrata scarsa a fronte del quantitativo prodotto grazie alla terribile macchina. Marco si è giustificando mettendo le mani avanti, ma i sospetti non sono mai davvero finiti. Tanto che Stefano Bettarini è stato eletto dal suo gruppo come portavoce per cercare di capire qualcosa di più sulla questione. Nel frattempo Maddaloni trascorre un periodo di relax, in cui lo vediamo per la prima volta alle prese con la pesca. Sorride e nemmeno troppo sotto i baffi il Naufrago, soprattutto se pensa a quanti concorrenti adesso dovranno lavorare pur di avere la pancia piena.

Marco Maddaloni, Isola dei Famosi 2019: il gallo cedrone

L’Isola dei Famosi 2019 lo ha eletto gallo cedrone, ma Marco Maddaloni sembra aver scelto da solo quest’etichetta per sé stesso. Più volte infatti si è vantato del fatto che i Pirati siano composti dai più forti dell’edizione, non sapendo che in realtà potrebbe essersi attirato contro diverse antipatie. Per ora si salva solo grazie al gruppetto più piccolo in cui fa da padrone, ma non sarà lo stesso una volta rientrato nel gruppo più grande. In sua assenza, la Ciurma ha infatti potuto constatare come l’atmosfera pesante e difficile venisse creata proprio dal judoka. Ora che non c’è, molti concorrenti sono felici di vedere come l’armonia regni sovrana per la Ciurma. A farne le spese sarà proprio Maddaloni, anche se nel calderone potrebbe finire anche Abdelkader Ghezzal, soprattutto perchè è stato uno dei pochi, se non l’unico, ad esporsi del tutto contro i nullafacenti del reality.

Arrivano le critiche

Marco Maddaloni crede forse di essere al riparo dalle critiche all’Isola dei Famosi 2019 ed è convinto che il suo impegno gli potrà evitare delle nomination. In realtà non è così, visto che gli altri concorrenti hanno dimostrato come sia un Naufrago in grado di destabilizzare certi equilibri, che per il momento è meglio proteggere. Marco dalla sua ha una forte abilità in fatto di prove e lo ha dimostrato più volte durante la diretta della scorsa settimana, ma sappiamo che questo tipo di capacità non viene messa in risalto durante le nomination. I bookmakers del resto non lo vedono in grado di superare la metà del percorso: il judoka riuscirà a ribaltare i pronostici sfavorevoli? Per ora il suo obbiettivo sembra coincidere solo con quello di Paolo Brosio: assicurarsi che Grecia Colmenares lasci la competizione.



