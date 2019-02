Marina La Rosa/ Video, c’è feeling con Ghezzal? E la D’Eusanio la premia con un 10 (Isola dei famosi 2019)

Marina La Rosa è fino a questo momento uno dei personaggi più discussi dell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi: tenendo fede al suo ruolo molto “divisivo”, la 42enne attrice e personaggio televisivo, diventato celebre per la sua precedente partecipazione al Grande Fratello, ha già contribuito a dare un po’ di pepe a questa edizione del reality show in cui a mancare fino ad ora sono state le vere liti e i flirt. Ma, a tal proposito, dopo le prime dirette già si vocifera che la vulcanica siciliana abbia già avuto modo di instaurare quella che potrebbe per ora essere definita una “amicizia molto speciale” con un altro Naufrago, vale a dire Ghezzal. Infatti, in attesa di conferme di questo feeling nato sulle spiagge dell’Honduras, quella che potrebbe essere ufficialmente la prima coppia formatasi nel corso dell’edizione 2019 vive di giochi di sguardi, complicità e anche del tempo trascorso assieme. A dire il vero, fino ad ora le telecamere del programma non sono riuscite a ‘pizzicare’ l’ex Gieffina e il procuratore che lavora nel mondo del calcio: ma per risollevare lo share un po’ deludente e fare contenta la produzione, chissà che la coppia per cui molti tifano non si formi per davvero…

MARINA LA ROSA RACCOGLIE LO SFOGO DELLE SORELLE MIHAJLOVIC

A parte il feeling instauratosi con Ghezzal, la “ex gattamorta” Marina La Rosa ha già delle rivali all’interno della Ciurma dell’Isola dei Famosi 2019: pur non essendo finita ancora in nomination (mentre dal canto suo in vista della puntata di questa sera ha espresso la sua preferenza per eliminare Yuri), l’attrice sicula ha raccolto lo sfogo di Virginia e Viktorija, le due figlie dell’ex calciatore Sinisa Mihajlovic: nel corso di una piccola confessione davanti alle telecamere (che si può rivedere a questo link), infatti, le ragazze hanno espresso le loro paure in merito all’esperienza sull’isola, e nel caso in cui una di loro dovesse lasciare il reality. Ma dall’alto della sua esperienza di donna matura, a confronto delle due giovani naufraghe, la La Rosa ha voluto tranquillizzarle, invitandole a fare l’esercizio di godersi questa esperienza all’Isola dei Famosi, prendendo “il meglio da questa opportunità” per crescere ma ricordando loro di non pensare alla popolarità e a tutto ciò che ne potrebbe conseguire.

LE PAGELLE DI ALDA D’EUSANIO: “MERITA DIECI!”

E a proposito di Marina La Rosa, nelle ultime ore stanno facendo discutere i voti dati dalla giornalista e opinionista Alda D’Eusanio sui partecipanti di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Infatti, in una intervista concessa al settimanale Oggi in esclusiva, l’ex volto dei programmi Rai ha stilato la sua pagella e tra stroncature e promozioni inattese, a sorprendere è soprattutto il dieci che la D’Eusanio ha dato alla oramai ex “Gattamorta” del Grande Fratello: “Altro che gattamorta! Marina è una donna con gli attributi e si sta dimostrando una vera leader, carismatica e collaborativa” ha detto la giornalista, aggiungendo che è lei a tenere a bada il gruppo anche se alla lunga, in quanto a dinamiche del gioco e alle nomination, potrebbe però pagare lo scotto di essere così protagonista e anche sincera.



