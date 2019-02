Mariolina, mamma di Sarah Altobello/ “I miei? Duri con me!”, in Honduras per scusarsi? (Isola dei Famosi 2019)

Mariolina è la simpaticissima mamma di Sarah Altobello. Ospite nei giorni passati di Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, la briosa pugliese ha difeso la figlia con le unghie e con i denti. La sosia di Melania Trump, ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2019 per ritrovare se stessa e la sua parte più intima composta più di essenza che di apparenza. Prima della partenza, raggiunta da Sorrisi.com, la showgirl ha confidato che la persona che le mancherà maggiormente sarà proprio la madre. Nonostante la donna anche con la ruspante Carmelita abbia mostrato la totale solidarietà nei confronti di sua figlia, in passato non era poi tanto felice del suo lavoro nello spettacolo. “Provengo da una famiglia in cui sono tutti laureati. Io, invece, a scuola ero una frana. Quando ho detto a mia madre che avrei lasciato casa per cercare il successo nello spettacolo, ho vissuto un inferno. Non è stato facile, ma era quello che volevo. Fin da bambina sognavo di diventare una presentatrice”, ha raccontato Sarah prima di partire per l’Honduras tra le pagine del settimanale Di Più Tv.

La mamma di Sarah Altobello si scusa con la figlia?

Sarah Altobello, nonostante sia felicissima di far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2019, teme molto il giudizio dei genitori. “Sono sempre stati duri, considerano il mondo dello spettacolo come il peccato. Ho versato troppe lacrime per i loro commenti. Quando le cose non andavano, quando tiravo avanti facendo la modella e la cubista, mi chiamavano tre volte al giorno per chiedermi di lasciare tutto e di tornare a Bari”. A quanto pare per fortuna, le cose stanno cambiando. Ed infatti mamma Mariolina, ospite in collegamento da Barbara d’Urso, ha preso le difese della figlia in maniera molto energica. Il suo caratterino niente male infatti, è piaciuto moltissimo alla conduttrice che ha ironizzato offrendole un posto da opinionista nel suo programma. A questo punto, viste le passate dichiarazioni, potrebbe arrivare in Honduras questa sera, per scusarsi con la figlia di non avere creduto nelle sue potenzialità artistiche nel passato.

