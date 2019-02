Michela, chi è la fidanzata di Yuri Rambaldi/ “Stiamo insieme da un mese”

Yuri Rambaldi è uno dei protagonisti della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Il personal trainer e spogliarellista è stato questa settimana al centro di un’accesa polemica per via di uno spogliarello che tanto ha fatto arrabbiare Jo Squillo. Ma cosa è successo davvero? Questa settimana i naufraghi, in occasione del compleanno di Stefano Bettarini, hanno festeggiato sulla spiaggia quando Yuri si è lasciato andare ad uno spogliarello hot che non è passato inosservato. Ma non finisce qui…visto che il bel palestrato si è poi lasciato andare ad un ballo piccante in compagnia di Sarah Altobello. Un balletto concluso con una palpata che ha fatto indignare Jo Squillo, anche se la sosia di Melania Trump ha cercato di sdrammatizzare il tutto: “è stata una ragazzata, ma qui l’hanno presa troppo sul serio”. La situazione è degenerata quando Jo Squillo ha chiesto una riunione di gruppo trovando appoggio in Marina La Rosa. Sta di fatto che lo spogliarellista non ha gradito la cosa dicendo: “Sono due settimane che mi richiedete di fare lo spogliarello e adesso mi rompete i co******i, penso che quello che ho fatto non sia nulla di grave”.

La fidanzata di Yuri Rambaldi: “stiamo insieme da un mese”

Intanto sull’Isola dei Famosi la complicità tra Yuri Rambaldi e Sarah Altobello si fa sempre più evidente. A pensarlo non è solo il pubblico da casa, ma gli stessi compagni – naufraghi che vedono i due sempre più vicini. In realtà Yuri a casa ha una fidanzata peraltro presente in studio durante l’ultima puntata del reality show. Alessia Marcuzzi ha colto l’occasione per far parlare la fidanzata Michela che ha dichiarato: “stiamo insieme da circa un mese, ci siamo conosciuti a dicembre”. Una storia breve quindi quella nata tra Michela e Yuri, anche se questo non è una scusante per gli atteggiamenti del personal trainer. La ragazza, infatti, ha raccontato di non apprezzare i comportamenti del fidanzato e di essere rimasta molto delusa. Intanto è lo stesso Yuri durante la diretta a fare il nome della fidanzata parlando con la Marcuzzi e dicendole che le manca. A quel punto la conduttrice ha chiesto cosa ci fosse tra lui e la Altobello. Il ragazzo ha subito precisato: “siamo solo amici, niente di più”.

