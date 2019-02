Paolo Brosio sta male, si ritira?/ Video, mistero sulle sue condizioni di salute (Isola dei Famosi 2019)

Paolo Brosio non si ritira più dall’Isola dei Famosi 2019? Dopo la paura fatta vivere a tutti nel corso dell’ultima settimana e lo sfogo da parte del giornalista astigiano che aveva confessato di voler andare via e di abbandonare anzitempo il reality show di Canale 5, nelle ultime ore pare che sia arrivato un clamoroso dietrofront anche se continua a restare il mistero sulle sue condizioni di salute e su cosa abbia avuto davvero. Infatti, stando a quanto riportano alcuni siti, Brosio dopo un periodo di allontanamento ha fatto ritorno sulle spiagge di Playa Dos: “Sono tornato a casa, è passato il momento più brutto e ora ho recuperato le forze” ha detto il diretto interessato, scatenando però la reazione piccata del leader Marco Maddaloni, secondo il quale questo andirivieni in infermeria non è giusto e annunciando che da adesso in poi comincerà a trattare il 62enne senza più alcun privilegio ma come un concorrente normale anche se non tutti la pensano come lui e sono rimasti affascinati da alcune delle sue abitudini.

PAOLO BROSIO E LA SOFFERENZA PER LE PUNTURE DI MOSQUITOS

Ad ogni modo, nonostante il suo abbandono del reality show sembri per ora scongiurato, è stato lo stesso Paolo Brosio a lasciare ancora aperto uno spiraglio per un forfeit, parlando di un “tentativo finale” di restare all’Isola dei Famosi 2019. Pare che la causa scatenante del malore lamentato dal giornalista sia stato un vero e proprio assalto subito dai temibili mosquitos che infestano quelle località dell’Honduras: letteralmente devastato dalle punture di questi fastidiosissimi insetti su tutto il suo corpo, Brosio è stato successivamente trasportato in barca presso l’infermeria della produzione e successivamente in ospedale dove è stato sottoposto a una terapia specifica. “Sono abituato a lottare e farò di tutto per restare qui e continuare l’avventura” ha detto a tal proposito, seppur dolorante (a questo link il video dei suoi momenti di sofferenza), il giornalista che lamentava un forte prurito non solo alle gambe e con delle emorragie in evidenza. Immagini che negli scorsi giorni avevano preoccupato i suoi fan e non solo: ma ora il giornalista è pronto a tornare nel gioco anche se, come detto, avrà un rivale in più, quel Maddaloni che pare non aver preso bene quelli che potrebbe aver visto come dei favoritismi…

LEADER PER UN GIORNO DEI “PIRATI”

Ad ogni modo c’è stata anche qualche piccola soddisfazione per Paolo Brosio nel corso dell’ultima settimana all’Isola dei Famosi: infatti, il 62enne personaggio televisivo piemontese ha avuto l’onore e l’onore di vestire per almeno un giorno i panni del leader dei cosiddetti “Pirati” e dopo una settimana particolarmente tormentata pare aver riscosso pure il consenso degli altri naufraghi. Smentendo di essere la mammola del gruppo, Brosio secondo alcuni opinionisti ha conquistato tutti con la su simpatia e un carattere gioviale nelle varie mansioni che svolgeva, dando sovente una mano. E addirittura ha stupito pure i suoi detrattori nel corso della cosiddetta prova del fuoco, mostrando di non aver paura nemmeno delle fiamme… Ultima avventura sull’isola prima di un possibile ritiro oppure parte da qui la riscossa nel reality per “Paolino”?



