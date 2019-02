Riccardo Fogli/ Video, la freddurina di Doddi Battaglia: “Lo vedo spaesatello” (L’Isola dei Famosi 2019)

Riccardo Fogli è uno dei concorrenti più in vista di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2019 e il suo percorso nel reality show di Canale 5 è tuttavia cominciato in ritardo rispetto agli altri concorrenti ma, pur facendo fatica ad “ingranare” e mostrandosi a disagio nel corso delle prime puntate, adesso sembra pian piano oramai integrato nella ciurma dei Naufraghi tanto da cominciare a godersi l’avventura in quel dell’Honduras. E attraverso la pagina Instagram curata dal suo staff si vede come il 71enne cantautore originario di Pontedera pian piano sta superando le difficoltà legate all’ambientamento e a integrarsi col resto della “crew” di naufraghi: e in uno dei recenti post, che immortalano Fogli in alcuni scatti in cui si dedica ad alcune prove sull’isola e cucina, si fa notare come pochi siano a conoscenza del suo sconfinato amore per la natura e per la vita all’aria aperta. Sarà questo un fattore che potrà favorire l’artista nella permanenza nel reality dopo i primi giri di “tagli” che lo hanno risparmiato?

RICCARDO FOGLI, DODI BATTAGLIA LO PUNZECCHIA…

Ma come è trascorsa l’ultima settimana di Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi 2019? Come detto, l’ex bassista dei Pooh ha solo da pochi giorni cominciato ad ingranare, mostrandosi restio a legare subito con gli altri concorrenti anche se pare sia più avvezzo a dialogare con i naufraghi uomini. E a mettere in risalto qualche suo impaccio è stato di recente proprio uno dei suoi ex sodali in una delle band più longeve della musica italiana. Intervistato a tal proposito da “Spy”, Dodi Battaglia (il cui figlio manco a farlo apposta ha partecipato e vinto proprio una vecchia edizione del survival-reality show targato Mediaset, ha commentato il fatto che non solo Fogli è protagonista in tv ma anche che Red Canzian fa il giudice in un programma e Roby Facchinetti ha partecipato a The Voice of Italy: “Io frequento meno la tv, non ambisco a farla e non mi piace nemmeno giudicare gli altri” ha raccontato Battaglia che poi, dopo aver ammesso di preferire di gran lunga ancora suonare dal vivo, ha detto del bassista che “sembra non dico fuori luogo ma un po’ spaesatello, ma gli auguro in bocca al lupo: ma ho visto solo frettolosamente un’immagine del programma e l’ho visto così” ha detto, “e anche se non so quanto questa esperienza assomigli a lui, sono sicuro che si dimostrerà adorabile”.

FESTA DI COMPLEANNO CON ANGURIA

Insomma, i tentennamenti di Riccardo Fogli sulle spiagge dell’Honduras non sono passati inosservati ma, a differenza di altri naufraghi più smaliziati di lui in questa edizione de L’Isola dei Famosi 2019, è “sopravvissuto” alle prime eliminazioni e adesso punta a smentire anche la pur amichevole critica del suo amico Dodi Battaglia: e l’occasione per un po’ di convivialità è stato il compleanno di Stefano Bettarini che spegne 47 candeline. E per festeggiarlo, dopo aver provato la scaletta di questa singolare festa di compleanno (come si vede da questo video) i naufraghi hanno organizzato una piccola festa a sorpresa cantandogli il consueto “Happy Birthday” e poi offrendogli come torta una anguria su cui è stato intagliato il numero 47. E dopo una giornata di lavoro tra i più contenti dell’anguria, di cui tutti hanno approfittato, c’era proprio Riccardo Fogli che pare essersela gustata e rifocillandosi ha pure ammesso che, dopo alcuni giorni sull’isola, gli sembrava quasi di aver gustato un bicchiere di vino!



© RIPRODUZIONE RISERVATA