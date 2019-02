Robin Hood/ Video, su Rete 4 il film di Ridley Scott con Tom Hanks (oggi, 10 febbraio 2019)

Robin Hood va in onda stasera, 10 febbraio, in prima serata su Rete 4. Film dove già solo il protagonista è un invito a sedersi sul divano e godersi questa serata, Russell Crowe é tra gli attori ed interpreta il ruolo principale ovvero quello di Robin Hood. È prodotto e distribuito da Universal Pictures, grande successo in tutto il mondo, con davvero tanti riconoscimenti non solo per gli attori, ma anche gli effetti speciali sono davvero unici e hanno ricevuto dei premi. Questo stupendo film d’azione storico dove la regia è curata da Ridley Scott si può vedere comodamente dal proprio divano su Rete 4 il 10 febbraio alle 21.30. Questo è davvero un film da non farsi sfuggire, oltre al protagonista Rossel Crowe anche la protagonista femminile Cate Blanchett, nel ruolo di Lady Marion ed i fedeli amici e compagni di viaggio di Robin Hood sono grandi attori: Kevin Durand che interpreta Little John, Scott Grimes è invece Will Scarlet e Alan Doyle che nel film recita come Allan A’Dayle. Realizzato completamente negli Stati Uniti D’America è sicuramente tra i film che chi ama gli storici d’autore non possono non vedere.

Robin Hood, la trama del film

Andiamo a vedere la trama del film Robin Hood. Robin è un ragazzo che non sa come mai è rimasto orfano e vive nel XII secolo ed ha un ruolo di arciere, quindi fa parte dei militari inglesi. Durante una battaglia dove muore Riccardo Cuor di Leone il re d’Inghilterra, Robi ed alcuni suoi compagni decidono di ritornare in patria, anche se consapevoli che sarà una lunga e difficile battaglia. Robin ed i suoi compagni decidono di andare vero Nottingham per potersi salvare e sfuggire a Godfrey che li sta cercando per ucciderli visto che per lui risultano come disertori non volendolo servire. Arrivati trovano il padre vecchio e cieco di Locksley, Sir Walter, lui chiede a Robin di impersonare suo figlio ed erede, per evitare che le terre della famiglia vadano in mano al re che li vule come pegno. La vedova di Locksley, Lady Marion, all’inizio non ha fiducia in Robin, ma presto lo prenderà in simpatia, sino quasi ad innamorarsene, quando l’arciere ed il suo gruppo di amici troveranno il modo di evitare che il grano, richiesto come tassa, vada allo sceriffo che cerca in ogni modo di prendere tutti gli averi della gente del popolo per arricchire il suo re. Saranno momenti di grandi battaglie e nel frattempo tutti capiranno che Robin è il migliore tra gli arcieri. Lui inizia una battaglia per salvare il popolo dalla tirannia del re e dello sceriffo che continua la sua razzia. Tutto sembra degenerare con l’arrivo dei francesi che cercano di conquistare la foresta, ma Robin ed i suoi amici riescono con la collaborazione del popolo a mantenere lontani i nemici. Anche il rapporto tra Robin e Lady Marion diventa sempre più forte, fino a quando riescono anche a sposarsi e vivere nella foresta di Sherwood insieme ai fedeli compagni ed amici di Robin Hood.

