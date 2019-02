SALVINI E ISOARDI “LITIGANO” SU MAHMOOD/ Sanremo, lui: “Canzone italiana?”. Lei:”Differenti culture? Bellezza”

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sembrano aver preso strade diverse in maniera definitiva. A testimoniarlo non c’è soltanto una rottura che appare ormai definitiva a livello amoroso ma anche una diversa lettura della vita di tutti i giorni. Un esempio? Può essere quello verificatosi ieri notte, con il commento del vincitore di Sanremo 2019, Mahmood. Il giovane ha trionfato a sorpresa sul palco dell’Ariston con la canzone “Soldi”, un successo che a quanto pare ha fatto molto piacere alla conduttrice de La Prova sul Cuoco, che sul suo profilo Instagram è stata fra le prime a prendere la parola e a commentare:”Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza”. Parole, guarda un po’ il caso, smentite poco dopo proprio dal ministro dell’Interno…

SALVINI SU MAHMOOD: “CANZONE ITALIANA…?”

C’è chi ha parlato di vittoria politica del Festival di Sanremo 2019 da parte di Mahmood, con la volontà insomma di premiare il multiculturalismo di un giovane che si è descritto così:”Sono un ragazzo italiano, nato e cresciuto a Milano, da madre sarda e babbo egiziano. Sono italiano al 100 per cento”. Chi non la pensa evidentemente così è Matteo Salvini, il ministro dell’interno che dell’identità nazionale ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia politici e che su Twitter a pochi minuti dal post della Isoardi ha replicato con un cinguettio commentatissimo:”Mahmood…….. mah….. La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?”. Insomma, non sappiamo se davvero si sia trattata di una scelta “politica”, ma di certo c’è del “politico” nel mettere in dubbio che quella di Mahmood sia realmente una canzone italiana.

