SARAH ALTOBELLO SARA’ ELIMINATA?/ Critiche per la coreografia hot con Yuri (Isola dei Famosi 2019)

Quella in cui si è ritrovata di recente Sarah Altobello all’Isola dei Famosi 2019 è una posizione piuttosto scomoda. In occasione del compleanno di Stefano Bettarini la naufraga ha infatti dato vita a uno spettacolino piccante, poco gradito ad alcuni suoi compagni di avventura. L’ex modella e conduttrice, in particolare, è intervenuta nel bel mezzo di uno spogliarello nel quale Yuri Rambaldi, su richiesta di un gruppo di naufraghe, avrebbe dovuto cimentarsi per omaggiare l’ex di Simona Ventura, ma quando si è avvicina a lui, forse prendendo di vista l’obiettivo, è finita al centro di una scenetta non prevista. Il siparietto sensuale è stato aspramente criticato da Jo Squillo, che nelle ultime ore ha convocato una riunione per parlare di quanto accaduto. “Non è successo niente, è stata un’imposizione un po’ scomoda – si è affrettata a chiarire Sarah Altobello – ma mi sono ritrovata in una situazione che non capivo. Non capivo quello che stava succedendo”.

“Lui mi è caduto addosso”

Nell’avvicinarsi a Yuri Rambaldi, Sarah Altobello avrebbe voluto realizzare una coreografia simile al volo dell’angelo realizzato da Patrick Swayze e Jennifer Grey in Dirty Dancing; tuttavia, qualcosa nella presa effettuata dallo spogliarellista è andato storto e la naufraga si è ritrovata nel bel mezzo di un siparietto volgare. “Doveva essere uno spogliarello – ha chiarito la Altobello confrontandosi con Jo Squillo – io avrei ballato attorno a lui in maniera suadente […] mi sono messa su e lui mi è caduto addosso. Sai come sono i ragazzi di oggi, Yuri è un ragazzo e vuole giocare”. La vicenda ha reso necessaria una riunione di tutti i membri del gruppo, di fronte al quale la Altobello ha ammesso: “Non ho fatto niente di male, mi sono vista lui – che è quello che è – addosso, come facevo a toglierlo?”. Qui il video della loro chiacchieratissima coreografia.

Il flirt con Yuri: “È una persona che chiede…”

Tra Sarah Altobello e Yuri Rambaldi c’è un flirt? Nella settimana appena trascorsa, i due naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 hanno passato insieme ogni momento a loro disposizione scatenando diverse volte il chiacchiericcio degli altri concorrenti. Ma cosa c’è veramente tra loro? “Con Sarah parliamo di tutto, ci troviamo in sintonia su tutto, diciamo che potrebbe essere la mia donna ideale”, ha confermato lo spogliarellista. Dello stesso parere l’ex modella, che ai microfoni del programma ha confermato: “Mi ci trovo molto bene a parlare, è sicuramente un bel ragazzo, è una persona che chiede, come se volesse esplorare il mio territorio”. Inoltre, secondo la Altobelli, Yuri è un ragazzo che nasconde in sé “anche dei grandi valori”. Lo spogliarellista ha però chiarito che fra loro potrebbe non scattare la scintilla, dal momento che a casa ha ad attenderlo una fidanzata e non vuole mettere in discussione il loro rapporto.



