Selvaggia Lucarelli vs Ultimo “Ma quanto te la tiri?”/ La giornalista “Finito Sanremo torna in naftalina”

Non si placano le polemiche attorno alla mancata vittoria di Ultimo. Il giovane cantante romano sembrava destinato ad una vittoria “in carrozza”, quasi a mani basse, alla luce dei commenti positivi degli scorsi giorni, nonché dei suoi numerosi fan che lo osannano e idolatrano. E invece, sul più bello, è “spuntato” Mahmood, che contro ogni pronostico ha alzato al cielo la coppa del vincitore, beffando appunto Ultimo. Non l’ha presa benissimo il secondo classificato, che ieri sera, durante la conferenza stampa post finale di Sanremo, ha sbottato contro i giornalisti: «Avete questa settimana per sentirvi importanti e dovete rompere il c*». Sfogo che non è piaciuto a Selvaggia Lucarelli, che ha voluto replicare in maniera irriverente, come è solita fare, al cantante romano: «Cioè, Ultimo, uno che esiste perché ha fatto due edizioni di Sanremo e finito Sanremo torna in formalina. Questo ragazzo ha appena detto ai giornalisti “”Avete questa settimana per sentirvi importanti e dovete rompere il caz**. Ultimo l’ha proprio presa bene oh. Ammazza quanto se la tira ‘sto RAGAZZO».

SELVAGGIA LUCARELLI VS ULTIMO “MA QUANTO TE LA TIRI?”

Il tweet pubblicato dalla Lucarelli è stato molto apprezzato ma nel contempo sono state diverse le critiche, visto che alcune sue parole appaiono decisamente fuori luogo, soprattutto quando scrive “finito Sanremo torna in formalina”. Evidentemente la collega Selvaggia non conosce bene il cantante, sempre nella classifica iTunes con i suoi pezzi, e il cui prossimo tour fra Milano, Roma e Bari, è sold-out da mesi, bissando il successo del tour dell’anno scorso. Insomma, rimproverarlo per i suoi modi forse poco ortodossi di rivolgersi alla stampa ci sta, ma da qui a dire che Ultimo è un cantante che si fa notare solamente durante il festival anche no. Per ora la medaglia d’argento di Sanremo non ha ancora voluto replicare alla Lucarelli: staremo a vedere se a breve arriverà la sua risposta.

