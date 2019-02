SERENA ROSSI/ Video, “Mia Martini era una grandissima artista, una grande donna” (Domenica In)

E’ stata un tripudio di consensi la partecipazione di Serena Rossi alla 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. L’attrice ha presentato il film per la tv “Io sono Mimì” in arrivo in prima serata martedì 12 febbraio in prima serata su Rai1 e poi si esibita sulle note di “Almeno tu nell’universo” omaggiando la grandissima Mia Martini. Un’esibizione da pelle d’oca che la cantante – interprete ha condiviso con Claudio Baglioni rubandogli totalmente la scena. Serena Rossi ha dato il meglio di sè con una performance emozionante che ha commosso il pubblico del Teatro Ariston e quello da casa.

Serena Rossi: “Mimi era una grandissima artista, una grande donna”

Subito dopo l’esibizione sulle note di “Almeno tu nell’universo”, Serena Rossi ha voluto dedicare un ricordo all’immensa Mia Martini. L’attrice, che ha interpretato l’artista nel film per la tv “Io sono Mimì“, ha detto: “Se pensavo a lei prima di conoscerla pensavo a un’ingiustizia, a una violenza, a una discriminazione. E invece era una grandissima artista, una grande donna”. Quindi ha aggiunto: “Stasera vorrei chiederle veramente scusa per tutto quello che le hanno fatto. Questo film è un atto d’amore per lei, per te Mimì!”. Parole bellissime quelle pronunciate dalla Rossi accolte con un’ovazione e standing ovation dal pubblico del Teatro Ariston.

Loredana Bertè: “Grazie a Serena Rossi per questo bellissimo omaggio”

L’omaggio di Serena Rossi alla grande Mia Martini è stato apprezzato anche dalla sorella Loredana Bertè in gara con “Cosa ti aspetti da me“. La sorella di Mimì ha commentato su Instagram l’esibizione con un video e la seguente didascalia: “Grazie a @serenarossiofficial e @claudiobaglioniofficial per questo bellissimo omaggio a Mimí”. La Bertè non è la prima volta che si complimenta con la cantante ed attrice campana che ha saputo interpretare alla grande la compianta Mimì. “Questo sì che è un omaggio a Mimì. Se fosse qui sarebbe molto fiera di questa cosa: ne sono convinta” ha dichiarato la Bertè durante la conferenza stampa di presentazione del docu-film, una pellicola che rende finalmente giustizia ad una delle interpreti più brave della musica italiana. “Per me è stato un colpo al cuore vedere Serena interpretare Mimì, specialmente perché ho rivisto cose esclusive che faceva mia sorella. Lei ha fatto una ricerca molto approfondita su come si muoveva Mimì, certi suoi scatti, la sua malinconia, il dolore che provava. È impressionante come in certe scene mi è sembrata proprio lei; ha tirato fuori la sua vera anima, dandomi un’emozione che mi è arrivata dritta al cuore” questo il commento sull’interpretazione di Serena Rossi.





