Soleil Stasi, chi è la nuova concorrente?/ Ex Uomini e Donne ed ex di Luca Onestini (Isola dei Famosi 2019)

Soleil Stasi è una dei due nuovi concorrenti che entrano ne L’Isola dei Famosi 2019. Per sostituire i due naufraghi Paolo Brosio e Francesca Cipriani, che hanno definitivamente lasciato il programma, Alessia Marcuzzi ha deciso di convocare due volti nuovi. Una mossa per provare a rialzare un po’ gli ascolti dell’Isola ultima versione, che per il momento non riesce ancora a decollare. Dopo numerose anticipazioni le pagine social del programma Mediaset hanno ufficializzato lo sbarco per la puntata in onda questa sera, domenica 10 febbraio, di due nuovi concorrenti, fra cui appunto Soleil Stasi. Nota soprattutto al pubblico di Mediaset e agli amanti dei gossip, si tratta di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, famosa in particolare per il suo vecchio flirt con Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Soleil è nata negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, il 5 luglio del 1994, ma adottata dall’Italia, essendo cresciuta in Abruzzo, ad Avezzano (provincia di L’Aquila).

SOLEIL STASI, ISOLA DEI FAMOSI 2019: L’AMORE CON ONESTINI

Bionda, alta un metro e settantatre centimetri, carnagione piuttosto scura e occhi azzurri, Soleil è molto amata sui social ed in particolare su Instagram dove può vantare circa 685mila follower e dove spesso e volentieri regala ai propri fan pose ammiccanti da vera diva 2.0. Prima di divenire corteggiatrice a Uomini e Donne, Soleil aveva avuto qualche esperienza in televisione a Roma Tv, presso il programma Roma Now, ed aveva inoltre partecipato alla videoclip musicale di Eman dal titolo “Il mio vizio”. Ma come detto sopra, Soleil, di padre italiano e madre americana, è divenuta famosa soprattutto per il suo amore con Luca Onestini. Peccato però che la loro relazione svanì definitivamente in diretta tv, mentre il fidanzato di lei si trovava nella casa del Gf: un tradimento con Marco Castagna, altro ex tronista, che ha segnato per sempre il rapporto fra i due.

QIELLA STORIA CON CASTAGNA FINITA MALE

Ma anche con Castagna le cose non sono andate come dovevano, e dopo circa un anno la relazione fra i due si è interrotta. A settembre, confermando di fatto le anticipazioni delle precedenti settimane, Soleil spiegò su Instagram: «Stiamo attraversando un momento difficile e ci siamo presi una pausa da agosto fino ad oggi, quando abbiamo deciso di mettere fine a questa relazione perché non eravamo più felici. Siamo rimasti in ottimi rapporti, c’è tanta stima e tanto affetto per una relazione che comunque abbiamo condiviso per un anno». Soleil sbarca quindi sull’isola più famosa d’Italia da single, e chissà che non riuscirà a creare qualche dinamica interessante all’interno del gruppo, o magari, a far nascere qualche gelosia fra le isolane che già si sono ambientate fra noci di cocco, palme e sabbia. Magari Soleil potrà finalmente trovare il vero amore….



