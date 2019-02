Stefano Bettarini/ Da Temptation all’Honudras, la nuova sfida è con se stesso (L’Isola dei famosi 2019)

Con l’approdo in Honduras, per Stefano Bettarini è iniziata una nuova avventura da naufrago all’Isola dei Famosi 2019. Questa sera l’ex calciatore sarà protagonista nella quarta puntata condotta da Alessia Marcuzzi, affiancata come di consueto da Alba Parietti, Alda D’Eusanio e l’immancabile Gialappa’s Band. Stefano Bettarini in un certo senso deve “ringraziare” Jeremias Rodriguez per il suo ingresso all’Isola dei Famosi. Il fratello di Belen, infatti, è stato costretto a rinunciare a causa di un infortunio. Così dopo la precedente esperienza di Stefano nei panni di inviato, quest’anno lo ritroviamo alle prese con tutti i problemi riguardanti la vita da naufrago. Si tratta di una nuova avventura per il classe 1972, che quest’estate aveva partecipato al programma condotto dall’ex moglie Simona Ventura, Temptation Island, con la fidanzata Nicoletta Larini.

Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi 2019, l’esperienza a Temptation lo ha fatto crescere

Prima di iniziare la sua nuova avventura all’Isola dei Famosi 2019, Stefano Bettarini è tornato a parlare dell’esperienza a Temptation Island. Il reality delle coppie aveva messo in crisi la sua relazione con Nicoletta Larini, ma alla fine tutto è stato risolto. “Avevo sottovalutato la partecipazione a Temptation Island VIP. Di reality ne ho fatti parecchi, questa volta ero sicuro di saper gestire il tutto e invece c’è mancato poco che perdessi la persona che amo”, le parole di Stefano Bettarini al settimanale Chi. Poi l’ex calciatore ha parlato del suo rapporto con l’ex moglie Simona Ventura: “In occasione del programma non è stata un problema la sua presenza, anzi il fatto che fosse presente è stato utile. Ci ha seguito e ha affrontato insieme a noi le problematiche che avevamo”. Nessun problema quindi con l’ex moglie, i rapporti ormai sono cordiali. In occasione del suo compleanno, la Ventura gli ha scritto pubblicamente un messaggio di auguri. E poi c’è il figlio maggiore Niccolò, che inevitabilmente continua ad unirli in modo indissolubile.

Stefano Bettarini, tutte le esperienze in tv

Dopo aver chiuso la sua carriera da calciatore, Stefano Bettarini si è dedicato ai reality show. Il primo è stato La Talpa, in veste di inviato, quando alla conduzione c’era Paola Perego. Nel 2006 ha preso parte al programma Buona Domenica, partecipando anche come ospite a Verissimo e Mattino Cinque. Nel 2009 è arrivata la partecipazione a Ballando Con le Stelle, dove è arrivato in finale. Nei due anni successi a bordo Quelli che il Calcio come commentatore, poi ha vinto il programma Jump! Stasera mi Tuffo, andato in onda in con una sola edizione. Nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello VIP, tornando alla ribalta dei riflettori con confessioni molto pesanti sulla sua relazione passata con Simona Ventura. Quindi in Honduras come inviato nel 2017 e quest’anno come naufrago. Vedremo se con la sua simpatia e il suo carisma sarà in grado di far parlare ancora di sè, noi non abbiamo dubbi.



