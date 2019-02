Ultimo e Loredana Bertè disertano Domenica In/ Dopo Sanremo 2019 cantanti in protesta: cosa sta succedendo

Ultimo, Loredana Bertè e molti altri cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2019 hanno decido di disertare lo speciale di “Domenica In” dedicato alla kermesse musicale. Il giovane arrivato secondo ha deciso di non palesarsi dopo le polemiche con i giornalisti, con cui è finita a insulti. Bertè invece in polemica con il suo quarto posto, contestato anche oggi in platea. Quando Mara Venier ha annunciato che neppure lei avrebbe partecipato, il pubblico dell’Ariston ha mugugnato e si sono fatti sentire di nuovo i brusii. Ci ha pensato Luca Dondoni, giornalista de La Stampa e tra gli ospiti del programma, a spiegare meglio cosa sta succedendo. «Si è mosso qualcosa di molto grosso, qualcosa che non ha precedenti. Sappiamo infatti che non sarà soltanto la Bertè a non presentarsi oggi a Domenica In». Il giornalista ha parlato chiaramente di «un cartello di cantanti solidali con Loredana, e questi cantanti non verranno in trasmissione in segno di protesta contro il fatto che la Bertè non sia arrivata tra i primi tre a Sanremo».

ULTIMO E LOREDANA BERTÈ DISERTANO DOMENICA IN

Una contestazione durissima contro la giuria. Dispiaciuta e un po’ innervosita Mara Venier, che si è rivolta a Loredana Bertè in diretta. «Qui avresti trovato un’amica che ti vuole bene da trent’anni, che ha fatto molto per te». Dopo parole un po’ amareggiate, la conduttrice di Domenica In ha concluso: «Ti voglio e ti vorrò sempre bene, forse avresti meritato di vincere tu, ma ti avrei voluto qui a Domenica In». Platinette ha provato a giustificare il gesto di Loredana Bertè: «Forse i giornalisti in questo caso sono hanno sbagliato nei confronti di Loredana. A me Loredana sul palco manca, perché andata premiata una cantante, una carriera e una storia e una canzone». Lo scontro si è consumato poi sull’idea che andasse premiata la carriera, mentre invece in gara ci sono le canzoni. A tal proposito Luca Dondoni ha provocatoriamente suggerito di ridurre il peso della sala stampa nei prossimi anni. Le polemiche sono poi proseguite quando è stata annunciata l’assenza de Il Volo, che però le hanno mandato un videomessaggio: «Ciao Mara, ci dispiace non essere lì con te, ma stiamo partendo per Berlino. Speriamo di vederci presto». Il pubblico in sala non è convinto: «Anche e avessero vinto, non stavano qua. Con me non ci sono mezzucci. Il Volo avevano già avvisato che non ci sarebbero stati, anche se avessero vinto». Assente anche Arisa, ma a causa dell’influenza che l’ha condizionata anche ieri.

