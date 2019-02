Ultimo, Sanremo 2019: sbotta con i giornalisti/ Video, “Vi sentite importanti e dovete rompere il cazz*!”

Dopo la vittoria di Mahmood, il podio di Big della musica si è recato in conferenza stampa per commentare Sanremo 2019 e le relative posizioni. Ultimo, classificatosi al secondo posto, non ha preso bene la mancata vittoria, tanto da mostrare ai giornalisti molta spocchia e presunzione. Il Volo con la loro terza posizione, dopo avere fatto il loro ingresso per primi alla conferenza, ha invece esordito congratulandosi con il vincitore, dimostrando di essere sportivi e di sapere accettare la sconfitta. “Siamo felici per la vittoria di Mahmood, davvero. È un grande artista ed è un bravo ragazzo”, hanno dichiarato. Minore entusiasmo per Ultimo, arrivato in sala già nervoso e polemico: “Non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere come invece avete scritto voi. Mi sono sempre grattato, ma non è servito. La mia vittoria è, al contrario di tanti giornalisti che in questa settimana hanno avuto la presunzione di giudicare tramite un’esibizione la carriera dei prossimi 20 anni degli artisti, la mia vittoria sarà dopo il Festival. La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole bene, che si riconosce in quello che scrivo”.

Ultimo sbotta in conferenza stampa

Ultimo in conferenza stampa dopo Sanremo 2019, ha poi infastidito i giornalisti con la sua esternazione sul vincitore. “Sono contento di aver partecipato al Festival, sono contento per il ragazzo… per Mahmood”. Dopo il brusio tra i giornalisti per la parola “ragazzo”, lui ha reagito decisamente male: “Avete questa settimana per sentirti importanti e dovete rompere il cazz*. Tanto qualsiasi cosa io dico troverete qualcosa da ridire. La gente aveva molte aspettative su quello che avrei fatto, ma per me e per noi tutti la canzone è al centro di tutto. Il massimo che posso fare è quello che faccio sul palco”. Ultimo ha cercato di difendersi spiegando di essere solamente amareggiato per il risultato finale: “Io vi sembro incazzato? Sono sincero: non sono uno che, al contrario di altri, ha bisogno di crearsi un velo di finzione davanti; qui gli artisti vengono con un’idea ben precisa. Se io non riesco a raggiungerlo… Io non sono incazzato, semplicemente ce l’ho con me stesso, non ce l’ho con nessuno. Sono amareggiato. Io punto all’eccellente. Io non punto al buono”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA